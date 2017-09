Bijltjesdagen bij KV Oostende: ook Karel “beste transfer” Geraerts (na amper 2,5 maanden) ontslagen

Het zijn bijltjesdagen bij KV Oostende. Na trainer Yves Vanderhaeghe stuurde Marc Coucke gisteren ook Karel ­Geraerts (35) de laan uit. Erg opvallend, want ­Geraerts was pas sinds 7 juli aangesteld als sportief coördinator en moest als rechterhand van sportief directeur Luc Devroe dé verbindingspersoon zijn tussen de spelersgroep en het bestuur. ­Deze zomer zei Coucke nog: “Misschien wordt ­Geraerts wel onze beste transfer.”

Het liep totaal anders. De taakomschrijving van de ex-Rode Duivel was te vaag waardoor Geraerts nooit in zijn rol kwam en zijn plaats niet vond. Ook al zat hij nog in een leerproces. In de spelersgroep kon ­Geraerts bijvoorbeeld niet optreden als verzoener bij verschillende strubbelingen en net die vele irritaties zijn één van de oorzaken voor de 1 op 21 en het trainersontslag van ­Vanderhaeghe.

Marc Coucke stelt op dit moment zowat alles in vraag en dus is het avontuur van Geraerts bij Oostende na 2,5 maanden al voorbij.