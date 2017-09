CLUBNIEUWS. Weiler stapte wel degelijk zelf op bij Anderlecht, met deze fikse vertrekvergoeding op zak

De voorbije dagen was er veel verwarring of René Weiler nu zelf was opgestapt bij Anderlecht of was ontslagen door de club. Zijn assistent David Sesa verklaarde in de Zwitserse media alvast dat Weiler de laan was uitgestuurd, maar bronnen dicht bij het dossier spreken dat nu formeel tegen.

ANDERLECHT. Weiler krijgt 450.000 euro

René Weiler gooide zelf de handdoek en wilde zelf niet langer Anderlecht-coach zijn. De RSCA-directie deed er nog alles aan om hem aan boord te houden, maar tevergeefs. Om als gentlemen uit elkaar te gaan – zonder verwijten over en weer – werd het contract toch ontbonden in overleg. Dat hield in dat Weiler toch nog een vertrekvergoeding van 450.000 euro kreeg. Minder dan dat hij had ontvangen bij een effectief ontslag, maar toch nog een riant bedrag. Zijn assistenten David Sesa en Thomas Binggeli – die nog altijd in functie zijn – zullen het met véél minder moeten stellen indien zij ook moeten gaan.

Voor het duel tegen Waasland-Beveren zaterdag kan ­interimcoach Frutos weer beroep doen op Hanni. Kara en Najar zijn nog afwezig.

ANTWERP. Haroun weer in de ploeg

Haroun, eerder deze week aan een herstelprogramma bezig en niet actief in de beker tegen Lierse, pikte aan en komt opnieuw in de ploeg. Ook Owusu (kniestoot in de rug in Lokeren) deed dat, zodat ook hij gewoon in de basiself wordt verwacht. Yatabaré trainde eveneens en lijkt dus fit. Zo is er enkel Oulare (spierscheur) die nog een tweetal weken moet revalideren en delen van de groepstraining zal afwerken.

CLUB BRUGGE. “Wij zijn nu beste ploeg in België”

Na de gewonnen bekerwedstrijd tegen Roeselare toonde Club-coach Leko zich opgetogen. “Het was een erg mooie overwinning, vooral de eerste helft was top”, aldus Leko. “Er was veel beweging, een goede mentaliteit en de juiste focus. We hadden misschien de moeilijkste tegenstander, want ze staan tweede in 1B. Als je de rest van de resultaten dan ziet, toont dit dat Club Brugge nu de beste ploeg is in België”, aldus Leko.

Genk. Vanzeir en Colley haken af uit voorzorg

De groep kreeg een recuperatietraining. De andere spelers werden onderworpen aan een mix van afwerkings- en wedstrijdvormen. Karelis nam deel aan het eerste deel, maar werd daarna individueel onder handen genomen door de medische staf. Tegen het einde van de training haakte eerst Vanzeir af met liesklachten. Daarop mocht ook Colley (llinkerknie) beschikken. Vandaag blijkt of beiden inzetbaar zijn.

GENT. Foket zet zich in voor benefiet

Gent-speler Thomas Foket heeft zijn schouders gezet onder de benefiet Steun Max, waarbij geld wordt ingezameld voor de zesjarige Max, bij wie een zeldzame hersenstamtumor werd ontdekt. Om een dure therapie te bekostigen, wordt er geld ingezameld. Hiervoor worden dit weekend gesigneerde sportshirts, waaronder shirts van Foket, Eto’o, Clijsters en De Breyne, geveild. Meer info op www.mamasvoormax.be.

KV KORTRIJK. Stojanovic niet in selectie

Anastasiou weet goed wat zijn kerels vanavond mogen verwachten op de Bosuil. “Dat wordt een vechtpartij waarin we ons mannetje moeten staan in de duels. Antwerp is een goed georganiseerde ploeg met veel kracht en lengte”, aldus de Griek. Kagelmacher, Lepoint, Kagé en Ivanov zijn out. De rugblessure van Stojanovic is niet genezen zodat hij ook geen deel uit maakt van de selectie. Van Loo en Makarenko zijn wel fit.

KV MECHELEN. Paulussen weer bij A-kern

Laurens Paulussen behoort opnieuw tot de A-kern van KV Mechelen. De rechtsback was overbodig, trainde al een hele tijd apart, maar vond in de zomermercato geen nieuwe club. Van het bestuur mag hij, met enige vertraging, toch weer met de groep trainen. Op die manier komt hij ook weer in aanmerking om te spelen, mocht Yannick Ferrera hem nodig hebben en daar klaar voor achten.

KV OOSTENDE. Geen averij na bekermatch

Na de bekerwedstrijd tegen Union liep niemand averij op. Gisteren stond er een gewone uitlooptraining op het programma. Voor Toma- sevic, Bossaerts, Zivkovic en Banda wordt de wedstrijd tegen Genk kort dag. Zij pikken vandaag nog niet aan. Rajsel is sowieso out. KV Oostende is gestart met de verkoop van de tickets voor de thuiswedstrijden tegen Club Brugge (15 oktober) en Charleroi (24 oktober).

LOKEREN. Miric uit voorzorg niet op training

De spelers die woensdagavond de bekerwedstrijd tegen Beerschot-Wilrijk afwerkten, hielden het bij een ontspannen training. De overige spelers uit de A-kern kregen een pittigere training voorgeschoteld. De Serviër Marko Miric bleef uit voorzorg binnen met last aan de knie en hield het bij fietsen. Miric is normaal gezien wel fit voor de wedstrijd van aanstaande zondag op het veld van Standard.

STVV. Legear klaar voor Mechelen?

Jonathan Legear ontbrak in de bekerpot tegen OH Leuven door een contractuur in de kuit. De medische staf hoopt hem fit te krijgen voor de verplaatsing naar KV Mechelen, ex-club van Legear. De Sart sukkelt wat met de hamstrings, maar raakt speelklaar voor het weekend.

WAASLAND-BEVEREN. Twee speeldagen schorsing voor Thelin

Davy Roef is onzeker voor Anderlecht. Hij blesseerde zich na een botsing in het bekerduel tegen Lommel. Het bondsparket oppert een minnelijke schikking van twee speeldagen schorsing voor Thelin na de rode kaart tegen Lommel en een boete van 600 euro. Waasland-Beveren gaat in beroep. Een mogelijke schorsing gaat pas in vanaf 27 september, waardoor hij zaterdag zeker mag meespelen tegen Anderlecht.

ZULTE WAREGEM. Kneuzing voor Coopman

Coopman bleef gisteren op training aan de kant na de tackle op zijn enkel in de beker. Het ziet ernaar uit dat het om een kneuzing gaat. De tackle kwam terecht op een zenuw en daardoor had Coopman even geen gevoel in zijn voet. Het zag er spectaculair uit, maar de blessure lijkt mee te vallen. Hij is wel onzeker voor de match op AA Gent. Leya Iseka trainde gisteren individueel op het veld. Vandaag sluit hij aan bij de groep.