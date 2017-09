Dennis van Wijk ligt buiten bij OHL, Nigel Pearson (ex-Leicester) is zijn opvolger

Oud-Heverlee Leuven heeft zijn coach Dennis van Wijk ontslagen, hij heeft vanochtend al afscheid genomen van de kleedkamer. De nieuwe coach van de Leuvense club uit 1B zou uit Engeland komen: Nigel Pearson, een ex-coach van Leicester dat sinds juni de Leuvense club heeft overgenomen. Om 11u30 volgt een officiële persconferentie.

Dennis van Wijk (54) was sinds januari coach van Oud-Heverlee Leuven, dat woensdag door STVV werd uitgeschakeld in de Croky Cup en na zes speeldagen in de Proximus League ondanks enkele forse versterkingen pas derde staat met 9 op 18. Het was voor Van Wijk zijn 17de club (Cercle 2x) in 23 jaar.

Op de officiële bevestiging is het nog wachten maar Van Wijck wordt in Leuven opgevolgd door Nigel Pearson, een eveneens 54-jarige coach. Pearson die zonder job zat sinds hij in 2016 na “onderling overleg” opstapte bij Derby County. Eerder was hij tweemaal actief als coach bij Leicester City, en onder meer Hull City, Southampton en Newcastle. Als speler kwam hij uit voor Sheffield Wednesday en Middlesbrough.

Ontslagen na... seksuele escapades van Pearson Jr

Opvallend: toen Pearson in 2015 na bijna vier jaar Leicester verliet, gebeurde dat niet zonder slag of stoot. Pearson moest toen plots de club verlaten en zou vervangen worden door de Italiaan Claudio Ranieri, die later compleet onverwacht de titel zou winnen. Het plotse vertrek kwam er nadat hij in aanvaring was gekomen met de eigenaars. Pearson had de club nochtans net behoed voor degradatie maar de Thaise eigenaars konden niet lachen met… enkele seksuele escapades van Pearson Jr...

Er was een pikant filmpje opgedoken van James Pearson (toen 22) terwijl die samen met nog twee andere jeugdspelers van Leicester seksorgie had met naar verluidt tien Thaise meisjes en weinig respect toonde met onder meer enkele racistische uitlatingen… De drie spelers in kwestie werden ontslagen maar Pearson Sr. was daarbij niet geraadpleegd en kon dat zelf moeilijk verkroppen. kortom, de relatie tussen de eigenaars en Pearson was compleet verzuurd en een ontslag werd zo onvermijdelijk.

Foto: Getty Images

Begin juni rondde de King Power Group de overname van Oud-Heverlee Leuven af, sindsdien is OHL net als Premier League-club Leicester City in handen van Thaise investeerders. De nieuwe coach zou uit Engeland komen.