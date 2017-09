Hallucinante beelden van Zwitserse clubvoorzitter die tv-analist neer slaat: “Het voelde goed”

FC Sion president Christian Constantin has physically attacked TV pundit Rolf Fringer during Lugano - Sion. pic.twitter.com/uSpwr1ChYH

Vanaf de eerste dag was René Weiler als coach van Anderlecht erg achterdochtig tegenover de media. Recente beelden uit Zwitserland geven een mogelijke verklaring: wanneer een voorzitter op de vuist gaat met een journalist, kan je de relatie tussen media en voetbalclubs immers niet optimaal noemen… En zeker wanneer de geweldenaar achteraf niet veel spijt toont: “Het voelde goed.”

Sion-voorzitter Christian Constantin ging na de (gewonnen) wedstrijd in Lugano 1-2 op de vuist met tv-analist Rolf Fringer.

“Hij sloeg me meerdere keren in mijn gezicht”, doet een verbouwereerde Fringer zijn verhaal in de Zwitserse krant Blick. “Ik dacht: ‘Is dit echt, dit kan toch niet waar zijn?’’’

Fringer had het aangedurfd de week voordien kritiek te uiten op het beleid van Constantin. “Fringer had me niet netjes behandeld en daarom ging ik dat even rechtzetten”’, aldus Constantin. “Ik heb hem van achteren geschopt. En dat voelde goed...”

Und hier das skandalöse Interview mit Christian Constantin, der sagt: «Ich habe ihn geschlagen und in den Hintern getreten» pic.twitter.com/upvztWmBlS — Teleclub (@TeleclubAG) 21 september 2017

Fringer moet naar eigen zeggen “eerst even de shock verwerken” alvorens hij beslist wat hij nu gaat doen. Dat de voorzitter een straf mag verwachten, is duidelijk. In Zwitserse media wordt geëist dat hij levenslang verbannen wordt uit het Zwitserse voetbal. Wordt vervolgd.