Wereldkampioen worden? Daar heb je geen negen renners voor nodig

Wie wereldkampioen wil worden, heeft vooral ploegmaats nodig! Zo wordt beweerd. Al lijkt het recente verleden de theorie niet echt te staven. Wereldkampioen worden lukt heus wel met een mannetje minder. Of zes man minder. Of zeven man minder.

Peter Sagan is Slovaak, Slovakije heeft geen wielertraditie. En dus doen de Slovaken het als land nooit goed in de landenranking die bepaalt hoeveel renners een land aan de start heeft. Dat is dit jaar niet anders. Al zal je Sagan niet horen klagen. Hij mag zondag vijf ploegmaats aan zijn zijde verwachten, zowel in Doha als Richmond kreeg hij maar twee landgenoten mee op de fiets. Het weerhield Sagan er niet van om twee keer op rij wereldkampioen te worden, ondanks de numerieke minderheid. Profiteren van het werk van anderen, koersen met hoofd en benen. Je hoeft het Sagan niet te leren.

Wat opvalt: Sagan is heus niet de enige die ondanks een numerieke minderheid er toch in slaagde de regenboogtrui aan te trekken. Gingen hem heel recent nog voor: Rui Costa (Firenze), Mark Cavendish (Kopenhagen) en Thor Hushovd (Geelong). Rui Costa kon in het kletsnatte Italië slechts op één ploegmakker rekenen, Tiago Machado. Hushovd kreeg in het verre Australië ook slechts twee ploegmaats mee: jonkies Alexander Kristoff en Edvald Boasson Hagen. Sterke Thor keek wat rond, liet anderen de kastanjes uit het vuur halen om uiteindelijk onweerstaanbaar naar zijn eerste en enige Noorse wereldtitel te sprinten. Ook Mark Cavendish tenslotte kon niet op een voltallige selectie rekenen, al viel de schade hier best mee. Groot-Brittannië mocht slechts acht in plaats van het maximum van negen renners afvaardigen. Met hardrijders als Wiggins, Stannard of Millar aan zijn zijde werd dat ene mannetje ruimschoots gecompenseerd.

Samengevat: van de tien meest recente wereldkampioenschappen werden er vijf gewonnen door een vertegenwoordiger van een land dat niet over een volledige selectie van negen renners beschikte.

Dit jaar?

9 renners: België, Colombië, Spanje, Frankrijk, Italië, Australië, Nederland, Groot-Brittannië, Duitsland, Noorwegen.

6 renners: Polen, Slovakije, Ierland, Slovenië, Denemarken, Verenigde Staten, Zwitserland, Tsjechië, Portugal, Rusland.

3 renners: Luxemburg, Oostenrijk, Zuid-Afrika, Nieuw-Zeeland, Canada, Wit-Rusland, Kazakstan, Eritrea, Estland.

1 renner: 20 landen