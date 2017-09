Zoveelste stemronde levert wéér geen nieuwe rector Universiteit Gent op

Gent - De achtste stemronde in de rectorverkiezingen aan de UGent heeft opnieuw geen winnaar opgeleverd. Dat meldt de Universiteit Gent vrijdag.

Uitdagersduo Karin Raeymaeckers en Patrick De Baets behaalde 39,75 procent. Het kandidatenduo Rik Van de Walle en Mieke Van Herreweghe behaalde 60,25 procent van de stemmen. Weliswaar een meerderheid, maar in deze hernomen achtste stemronde moesten de kandidaten nog steeds een tweederdemeerderheid achter zich krijgen, ook nadat het kiesreglement werd aangepast.

De UGent-leden gingen al negen keer stemmen, maar de achtste stemronde werd dinsdag ongeldig verklaard door een technisch mankement. Donderdag moest die stemronde opnieuw georganiseerd worden.

De volgende stemronde vindt volgende week plaats en is dus op papier de tweede stemronde in de derde cyclus. Dat betekent dat in die derde ronde een gewone (helft plus één) gewogen (professoren krijgen meer inspraak dan studenten en personeelsleden) meerderheid voldoende is. De stembusgang start maandag 25 september 2017 om 8 uur) en loopt tot dinsdag 26 september 2017 8 uur.

Het duo dat verkozen wordt tot het rectoraat, zal vanaf 1 oktober zetelen voor een periode van 4 jaar.