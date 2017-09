Zwemcoach Stefaan Obreno dronk drie Duvels en kroop nog achter het stuur: dit is zijn straf

Brugge - Zwemcoach Stefaan Obreno (56) werd vrijdagochtend in de Brugse politierechtbank veroordeeld. Hij werd met drie Duvels op achter het stuur betrapt door de politie. “Ik heb er spijt van”, kwam hij zelf aan de rechter zeggen.

Obreno was in zijn hoogdagen zowel Vlaams als Nederlands bondscoach. Hij trainde toen onder meer Brigitte Becue. In februari reed hij na de Vlaamse jeugdzwemkampioenschappen vanuit Antwerpen naar zijn thuis in Knokke. Het anonieme politievoertuig reed achter hem en merkte zijn “sportieve” rijstijl op aan de N49 tussen Damme en Knokke. Ze volgden hem tot bij hem thuis. Daar bleek dat hij te veel gedronken had en dat zijn voertuig niet gekeurd was.

Zijn advocaat probeerde een milde straf van de rechter te bekomen. “Hij dronk in de loop van de middag drie Duvels en dacht dat hij wel nog in staat was om te rijden”, zei hij.

De politierechter veroordeelde Obreno tot een boete van 2.000 euro, waarvan 1.200 euro effectief, en een rijverbod van één maand.