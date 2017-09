Gluren bij BV's: Deze straatmuzikant zal niet snel vergeten hoe enthousiast Ingeborg kan zijn

De afgelopen week zijn bekende Vlamingen druk in de weer geweest met van alles en nog wat. Zij deelden hun belevenissen op Instagram, die we graag even voor je bundelen.

Zanger en presentator Koen Wauters was begin deze week vijftien jaar samen met zijn Valerie. Dat liet hij niet onopgemerkt voorbij gaan. "Mijn liefde voor jou kent geen grenzen. Al 15 jaar en just getting started.. Dankje voor alles mijn lief", schreef hij aan haar.



mijn liefde voor jou kent geen grenzen @valeriedebooser ??al 15 jaar en just getting started.. Dankje voor alles mijn lief ???????????????? Een bericht gedeeld door Koen Wauters (@wauters_koen) op 17 Sep 2017 om 8:05 PDT



Als Ingeborg langs een straatmuzikant passeert op vakantie, dan doet ze gewoon mee. 'Hotel California', het is iets anders dan 'Gratitude', maar Ingeborg leeft zich altijd even enthousiast in.

Sing as though no one can hear you #wheretheskytouchesthesea #gratitudewearealive #ingeborg Een bericht gedeeld door Ingeborg (@ingeborgtmsergeant) op 19 Sep 2017 om 1:12 PDT



Dus zo speelt Olga Leyers badminton in de bergen... Zij en haar vriendinnen hebben een badpak aan als sportoutfit.

???? Een bericht gedeeld door Olga Leyers (@olgaleyers) op 19 Sep 2017 om 12:05 PDT



Voor onze stylist Jody Van Geert zijn het topdagen, want hij is momenteel aanwezig bij de Milanese modeweek. Hij ging al naar het defilé van Moschino en zag Gigi Hadid paraderen als boeket.

?????? #moschino #rainbow #unicorn ?????? thx 4 invite @itsjeremyscott @pabloolea @moschino ?????? Een bericht gedeeld door Jody Van Geert (@jodyvgstylist) op 21 Sep 2017 om 10:33 PDT



Evy Gruyaert is klaar voor deze vrijdag, u toch ook?

Vrijdag! Woohoo! ????Wij zijn er klaar voor, u toch ook? ????#lekkerchizofreen #allesisleukermettwee #happyfriday #catwalkshoes #gigue Een bericht gedeeld door Evy Gruyaert (official) (@evy_gruyaert) op 22 Sep 2017 om 12:42 PDT



Astrid en Bram Coppens namen eerder deze week tijd voor een romantische wandeling in het charmante Gent.

?? @bramskibeat #brastrid #mijnbeest Een bericht gedeeld door ASTRID COPPENS (@oneandonlyastrid) op 18 Sep 2017 om 9:33 PDT



'Familie'-acteur Vincent Banic is ook model en moest voor een opdracht naar Hongkong. Daar is hij inmiddels aangekomen, weliswaar zonder slaap.

2nd flight of the day Hong Kong bound!!! #hmen #workhardplayharder #models Een bericht gedeeld door vincentbanic (@vincentbanic) op 21 Sep 2017 om 7:07 PDT



Lily, het dochtertje van Kristel Verbeke en Gene Thomas, was jarig. De voormalige K3-zangeres deelde een mooie foto van hun tweetjes. "Love you to the moon and back.. Happy Birthday Lily", schreef ze erbij.