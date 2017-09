Tatjana Simic rechtuit tegen Cath Luyten: “Als ik geen borsten had, had ik de rol in Flodder nooit gekregen”

‘Buurman, wat doet u nu?’ Die iconische zin associëren televisiekijkers nog altijd met Tatjana Simic (54), die de legendarische woorden uitsprak in de film Flodder. Tijdens de eerste aflevering van het gelijknamige tv-programma gaat Cath Luyten op zoek naar de vrouw die zorgde voor de titel van haar programma. In Monaco vertelt Tatjana hoe het was om haar rol te spelen.

Het Kroatisch-Nederlands model woont nu al drie jaar in Monaco, in een van de meest imposante gebouwen van het Vorstendom. “Alles kan in Monaco. Het is een soort Disneyland voor volwassenen”, zegt de actrice. Tatjana laat Cath binnen in haar luxueuze appartement en in haar leven. Ze vertelt over haar rol in de film Flodder en vooral over de bewuste pikante scène uit 1986. Daar had ze veel zenuwen voor: “Ik heb gehuild voor de opnames.”

Iconische scène, maar heel eng

Iedereen herinnert zich nog de scène uit de film Flodder met Tatjana Simic en haar buurman Neuteboom. De man vergrijpt zich op een auto aan Kees Flodder, die samen met haar broer de buurman er wou inluizen met compromitterend beeldmateriaal.

Dertig jaar later blijft deze filmscène haar achtervolgen. Ze was erg zenuwachtig voor de opnames en spreekt er emotioneel over met Cath. “Het was een rare scène met een man die achter mij stond en me moest beetpakken. Heel eng vond ik dat”, geeft ze toe.

De bewuste scène.

Daarnaast geeft ze ook een opmerkelijke bedenking mee. “Ik ben heel eerlijk. Als ik geen borsten had, had ik de rol in Flodder nooit gekregen. Het was heel simpel. Het was niet gewoon een leuk gezichtje en kunnen acteren, daar waren genoeg meisjes voor.”

Buurman, wat doet u nu? Maandag 25 september om 21.30 uur op Eén.