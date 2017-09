Nieuwe coach OHL niet onbesproken: ontslagen na seksschandaal zoon, bekend door... een struisvogel

Dennis van Wijk is niet langer trainer bij Oud-Heverlee Leuven. Nigel Pearson, in het verleden in het Engelse voetbal actief bij onder meer Leicester City, is zijn opvolger. Nochtans was de relatie tussen de Pearsons en de Srivaddhanaprabhas, de Thaise eigenaars van zowel Leicester als OHL, in het verleden even vertroebeld door een seksschandaal van Pearson Jr...

Dennis van Wijk ligt buiten bij OHL, Nigel Pearson (ex-Leicester) is zijn opvolger

De ondertussen 54-jarige Pearson voetbalde in zijn carrière voor Shrewsbury Town, Sheffield Wednesday en Middlesbrough. Als coach was de Brit bij tal van Engelse teams actief waaronder Leicester City, dat hij in 2014 naar de Premier League bracht. Dat hij nu in Leuven neerstrijkt is geen toeval. Beide clubs zijn in handen van het Thaise bedrijf King Power Group. Pearson zal zondag zijn debuut vieren in de thuismatch tegen Beerschot-Wilrijk.

“Nigel is een ontzettend goede manager met een grote kennis van zaken, goede people skills en een sterke winnaarsmentaliteit. Hij zal OHL op de rails zetten voor de komende jaren”, verteld Aiyawatt Srivaddhanaprabha, CEO van King Power en eigenaar van OHL, op de clubsite.

Ontslagen na... seksuele escapades van Pearson Jr

Opvallend, al die lof van Srivaddhanaprabha, want toen Pearson in 2015 na bijna vier jaar Leicester verliet gebeurde dat niet zonder slag of stoot. Pearson moest toen plots de club verlaten en zou vervangen worden door de Italiaan Claudio Ranieri, die later compleet onverwacht de titel zou winnen. Het plotse vertrek kwam er nadat hij in aanvaring was gekomen met de eigenaars. Pearson had de club nochtans net behoed voor degradatie maar de Thaise eigenaars konden niet lachen met… enkele seksuele escapades van Pearson Jr die destijds in het groot en het breed werden uitgesmeerd in de tabloids.

Er was destijds immers een pikant filmpje opgedoken van James Pearson (toen 22) terwijl die samen met nog twee andere jeugdspelers van Leicester tijdens een promotour deelnam aan een seksorgie met naar verluidt tien Thaise meisjes. Pearson toonde toen weinig respect met onder meer enkele racistische uitlatingen… De drie spelers in kwestie werden ontslagen maar Pearson Sr. was naar verluidt daarbij niet geraadpleegd en kon dat zelf moeilijk verkroppen. Kortom, de relatie tussen de eigenaars en de Pearsons was compleet verzuurd en een ontslag werd zo onvermijdelijk. Nu lijken die plooien weer helemaal glad gestreken.

Struisvogel

Nigel Pearson kwam ook zelf in opspraak bij Leicester, voornamelijk door zijn ruzies met journalisten. Toen de Foxes in 2015 met 3-1 verloren van Chelsea, viel Pearson op de persconferentie na de wedstrijd uit zijn rol. Een journalist stelde een volgens hem oneerlijke vraag en gaf de meest vreemde repliek: “Als je dat antwoord niet weet, ben je volgens mij een struisvogel. Heb je je hoofd in het zand gestoken? Ben je daar flexibel genoeg voor? Ik denk het niet. Ik kan het wel, jij niet. Je bent hier al vaak genoeg geweest. Als jij die vraag durft stellen, ben je er ofwel mee aan het lachen, ofwel ben je gewoon dom.” We kijken nu al uit naar de persconferenties op Den Dreef.