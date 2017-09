Is dit de nieuwe liefde van Caroline van Monaco?

Prinses Caroline van Monaco (60) zou een nieuwe vlam hebben. Ze is nog steeds officieel getrouwd met Ernst August von Hannover, maar verschillende buitenlandse dagbladen suggereren dat ze het wel heel goed kan vinden met de steenrijke Fransman Vincent Bolloré.

Prinses Caroline en Vincent werden eerder deze week samen gezien in de buurt van de Franse mondaine badstad Saint-Tropez. Volgens ooggetuigen zouden ze heel familiaal met elkaar zijn omgegaan en was het duidelijk niet de eerste keer dat ze elkaar ontmoetten. Of er echt ook romantiek in de lucht hangt, is niet bekend, al gonst het van de geruchten dat de twee wel degelijk iets hebben.

Vincent Bolloré is een steenrijke investeerder die goed bevriend is met de ex-president van Frankrijk, Nicolas Sarkozy. De 65-jarige man is een vertrouwd gezicht in Monaco, want hij zit in het bestuur van de Monegaskische kinderstichting Amor. Hij heeft net als de prinses vier kinderen en is nog officieel getrouwd met actrice Anaïs Jeanneret, maar het koppel is al even niet meer samen. Ook de prinses zelf is al zeven jaar ‘gescheiden’ van Ernst August von Hannover, die bekend staat om zijn losse handjes en diplomatieke rellen, alleen zijn ze voor de wet nog steeds man en vrouw.