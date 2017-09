De échte reden waarom Dries Mertens bij Napoli vergeleken wordt met Maradona zit in één mythische zin: "Non sapete vi siete persi"

Dries Mertens en Diego Maradona. Ze zijn allebei kleiner dan de gemiddelde voetballer en hebben een resem goals op hun palmares staan voor Napoli. Onze landgenoot werd deze week opnieuw vergeleken met de Argentijnse legende, na een alweer prachtig doelpunt tegen Lazio. Napoli-fans zien dat alles graag komen. Het doet hen namelijk denken aan dat ene zinnetje: "Non sapete vi siete persi". Vertaald: "Je weet niet wat je mist".

Drie doelpunten in amper vijf minuten tijd. Het Lazio van Jordan Lukaku zag woensdag een 1-0 voorsprong als sneeuw voor de zon verdwijnen tegen een ontketend Napoli. Ontketend, het is vaak het eerste woord dat uitgesproken wordt als mensen de huidige Partenopei van coach Maurizio Sarri aan het werk zien. Dodelijk efficiënt, prachtige combinaties en flitsend voetbal, terwijl de defensieve organisatie er staat.

Het dwong Fabio Capello tot de volgende woorden: "Het voetbal innoveert eens om de 20 jaar. Na het Ajax van Rinus Michels was er het Milan van Arrigo Sacchi. Dan kwam Pep Guardiola en nu is er Sarri." Passend dat die laatste twee elkaar treffen in de groepsfase van de Champions League. "Voor mij behoort Napoli tot een van de drie beste voetballende teams in Europa", liet de coach van Man City optekenen na de loting.

Na vijf speeldagen in de Serie A gaat Napoli dan ook aan kop met het maximum van de punten en 19 gescoorde doelpunten. Enkel Juventus doet voorlopig even goed, qua punten dan. Mertens moet wel nog Paulo Dybala voor laten in de topschuttersstand maar zit toch weeral aan zes doelpunten. Waaronder een beauty tegen Lazio. Vanop de rand van de zestien en vanop een twintigtal meter lobde de Rode Duivel de bal heerlijk over Lazio-doelman Strakosha. Een weergaloos doelpunt, en dat leverde de Rode Duivel heel wat lof op in de Italiaanse pers. “Zoals Diego”, kopte Corriere dello Sport.

DRIES MERTENS! ?????? pic.twitter.com/pnSGFoUeKr — Eleven Sports BE (@ElevenBE_nl) 20 september 2017

De gelijkenis is treffend! ??



? Diego Maradona vs Lazio in 1984

? @dries_mertens14 vs. Lazio in 2017 pic.twitter.com/2WIsVUdKUU — Eleven Sports BE (@ElevenBE_nl) 21 september 2017

Titel boven Champions League

Zoals Maradona... Het is niet de eerste keer dat Mertens vergeleken wordt met een van de grootste voetballers aller tijden. Herinner zijn hattrick tegen Torino, inclusief heerlijke lob over Joe Hart. Maradona sprake publiekelijk al enkele keren zijn lof voor Mertens uit en vooral: hij gelooft in de titelkansen van Napoli. Net als een vrij groot deel kenners, analisten, ex-spelers en voetbalfans buiten Turijn. En daar gaat in essentie de vergelijking tussen Mertens en Maradona over.

Wie het Italiaanse voetbal minder goed kent of volgt, denkt misschien dat Napoli al een mooi aantal titels bij elkaar gespeeld heeft. Niet dus. Juventus leidt ruim de dans met 33 titels, daarna komen Milan en Inter met achttien. En dan? Genoa met negen, Torino/Bologna/Pro Vercelli met zeven en Roma met drie. Dan volgen Lazio, Fiorentina én Napoli met twee. In 1987 en 1990 was het Maradona die de Partenopei naar de scudetto leidde. De eerste keer voor het Juve van Michel Platini, de tweede keer was Napoli net beter dan het Milan van Marco van Basten.

"Non sapete vi siete persi" ("Je weet niet wat je mist") stond er geschreven op een muur van een Napolitaans kerkhof na de titel in 1987. Voor een club als Napoli en een stad als Napels is de Italiaanse titel alles. De strijd tegen de drie traditieclubs bleek namelijk al te vaak te zwaar voor de Partenopei. Tot hun superman Diego Armando Maradona er eindelijk in slaagde.

Kalidou Koulibaly on Napoli: "Scudetto or Champions League? I’d prefer the Scudetto, it would be very important for the city." pic.twitter.com/HrXqrtyki8 — Squawka News (@SquawkaNews) 21 september 2017

Geen foutjes

"De titel of de Champions League? Ik verkies de titel. Het is heel belangrijk voor de stad". Zie daar, de mening van Napoli-verdediger Kalidou Koulibaly (ex-Genk). Voor een buitenstaander te gek voor woorden, voor een Napoli-fan en Serie A-volger niet meer dan normaal. De scudetto is heilig, zeker als Napoli die Oude Dame uit Turijn eindelijk nog eens zou kunnen kloppen. Met deze keer Dries Mertens als de messias, naast clubdier Lorenzo Insigne en José Callejon. Goed voor 305 goals en volgens sommigen zelfs een dodelijker trio dan "MAGICA" (Maradona naast Bruno Giordano en Gareca).

Het feit dat Sarri Mertens in de Champions League naast de ploeg liet, bevestigt de focus op de Serie A. Napoli ging ook met 2-1 onderuit tegen Shakhtar Donetsk. Het gevoel dat dit het seizoen van Mertens en co kan worden, leeft echt in Italië. Juventus lijkt minder onverslaanbaar dan de voorbije jaren en richt zijn pijlen op de beker met de grote oren. Bij de Oude Dame krijgen sleutelspelers dan ook regelmatig rust, wat kan leiden tot foutjes. Intussen vond Sarri de match tegen promovendus Benevento belangrijker dan die tegen Shakhtar. Napoli verloor dan ook al 17 matchen niet in de Serie A.

Napoli gebruikte bovendien het geld van, jawel, Juventus voor Gonzalo Higuain om de kern gevoeldig te versterken in de diepte. Vooral het middenveld bulkt van het talent met spelers als Marek Hamsik, Jorginho, Allan en Piotr Zielinski. Sarri kan eindelijk roteren in Europa en alles op de derde scudetto zetten in Italië. Met een aanvallend trio dat in totaal 19 miljoen euro kostte. En Dries "Ciro" Mertens in een rol die enkel zijn coach voor hem zag weggelegd. Onze landgenoot scoorde er vorige seizoen 38 doelpunten in, gekeken naar alle competities.

Zoals Diego? De lichaamsbouw, dribbels, fenomenale doelpunten en indrukwekkende statistieken heeft Dries al. Nu nog die prijzenkast vullen en de vergelijking is compleet. Het kerkhof in Napels is in blijde verwachting...