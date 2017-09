"Ik ben woordenloos!" Jani maakt op briljante wijze komaf met "vodden waar heel de Middeleeuwen in kunnen"

Voor Zo Man Zo Vrouw belt stylist Jani Kazaltzis aan bij een heel opvallend koppel. Anike loopt het liefst rond in puntige gewaden "waar heel de Middeleeuwen in kunnen", haar man Jonathan zweert bij kleurloze bandshirts en kleren waar naaktrat Wellington makkelijk in kan kruipen. "Het enige positieve aan de Middeleeuwen? Dat deze kleren op de brandstapel kunnen", aldus Jani.

Wanneer Jani de 26-jarige Anike ziet, kan hij niet begrijpen dat ze haar "goede" lichaam wil verstoppen in Middeleeuwse vodden, terwijl ze zoveel potentieel heeft om er zo "graaf" uit te zien. Jonathan (29) is een Jood, "al is het iets complexer dan dat", die zweert bij bandshirts. Als de familie ratjes die bij hen in woont makkelijk in zijn kleren kan kruipen, is het voor Jonathan al lang goed.

Tijd dus om alle kleren op de brandstapel te gooien, komaf te maken met "rattenkapsels" en dat "weirde" koppel een heel coole make-over te geven. Jonathan is "woordenloos", als hij zijn Anike te zien krijgt. Een meer dan geslaagde tranformatie dus. Jani strikes again!