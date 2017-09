Je maaltijd voorbereiden in glazen potten is hip, maar soms ook vooral grappig

De tijd dat je gewoon je kookpotten op tafel zette is al lang voorbij. Tegenwoordig moet elk bord de perfecte Instagram-foto worden, en zijn 'jars' of glazen bokalen de nieuwe plastieken potten. Op Twitter kreeg een foodstyliste felle kritiek nadat ze tips gegeven had om je lunch er lekker én mooi te laten uitzien.

Verschillende onderzoeken hebben eerder bevestigd dat de lust om te eten en te drinken bevorderd wordt door de presentatie ervan. Nu het ook hip is om elke maaltijd op Instagram te posten, is hoe je eten eruitziet belangrijker dan ooit.

Wanneer de Amerikaanse food styliste Dominique Eloise Alexander, auteur van een boek over 'jar-food' en recepten voor gerechten on-the-go op de website van The Independent tips geeft over hoe je je lunch er lekker en leuk (lees: Instagram-waardig) kan laten uitzien, is Twitter niet onder de indruk. Meer nog, er wordt meteen mee gelachen.

In het stuk geeft de styliste als belangrijkste tip om 'jars' of glazen bokalen te gebruiken in plaats van Tupperware. "Een 'jar' is ontontbeerlijk als je aan food prepping wil doen. In een bokaal zie je je lunch, kan je spelen met kleuren en ziet je maaltijd er al meteen een stuk aantrekkelijker uit", schrijft ze.

Sommige lezers van The Independent waren toch niet helemaal mee met het concept van de 'lunch in a jar'. "Waarom zit die lunch in een bokaal? En waarom staat die bokaal op een houten plank?", reageerde Twitter.

I'm sorry but fuck right off pic.twitter.com/9p9qbwJyW2 — Ste(ph)en (@stephenjmolloy) 15 september 2017

I thought this looked unappetising but then I noticed it was standing near the edge of a piece of wood and that changed everything — Eddie Robson (@EddieRobson) 17 september 2017

Urgh why is it in a cup? — Polly ?? (@pollykatherine5) 16 september 2017