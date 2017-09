Ex-ploegmaat zet eeuwig talent Jack Wilshere heerlijk te kijk na onschuldige jeugdfoto

Arsenal-middenvelder Jack Wilshere postte vrijdag een onschuldige foto op Instagram van een goeie zes jaar geleden. “Throwback naar toen ik nog samen woonde met de gek Wojciech Szczesny. Ongelofelijk dat hij me toen zo’n haarsnit liet hebben”, zette Wilshere als bijschrift bij de foto. De Poolse ex-doelman van Arsenal, zeer actief op sociale media, deelde een heerlijke plaagstoot uit aan het eeuwige Engelse talent: “Is die foto genomen toen je nog goed kon voetballen?”

Jack Wilshere liet zich niet zomaar doen en reageerde gepast op de scherts van Szczesny: “Nee, dat was van toen jij ervoor zorgde dat we bekerfinale verloren”, doelend op de intussen historische Carling Cup-finale in 2011. Arsenal stond tot kort voor het einde van de match 1-1 gelijk tegen Birmingham, maar na een blunder van Szczesny duwde Obafemi Martins de 2-1 winning goal binnen. “Dat was de makkelijkste goal uit mijn carrière”, zou Martins later nog wat zout in de wonde strooien...

De ster van Jack Wilshere is al enkele jaren tanende. Bij de jeugd werd de middenvelder al snel opgevoerd als de toekomstige Xavi, maar bij Arsenal raakte zijn carrière de laatste drie seizoenen in het slop. Mede door blessures, maar ook door zijn gedrag naast het veld. Wilshere zet graag de bloemetjes buiten en daar hoort occasioneel een sigaretje bij. Vorig seizoen werd de middenvelder na een zoveelste blessure uitgeleend aan Bournemouth, maar na een goed seizoensbegin raakte hij opnieuw geblesseerd.