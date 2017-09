De favorieten voor het WK bij de profs gewikt en gewogen: Peter Sagan is opnieuw de te kloppen man

Sagan klopt Boonen in Doha! Zondag is hij opnieuw de te kloppen man. Foto: Photo News

Net geen tweehonderd profs gaan zondag op zoek naar het allerhoogste. Toch mag u het kransje favorieten reduceren tot een handvol. Wij lijsten ze op, met hun plussen en hun minnen. En met Peter Sagan als de te kloppen man!

In het Noorse Bergen strijden de eliterenners zondag om de regenboogtrui. Peter Sagan kan een derde wereldtitel op rij pakken op het selectieve parcours, maar de Slovaak is lang niet de enige kanshebber. De Belgische ploeg speelt kopmannen Philippe Gilbert en Greg Van Avermaet uit. Italië heeft een sterk blok met Sonny Colbrelli, Gianni Moscon, Diego Ulissi, Matteo Trentin en Elia Viviani. Australië speelt Michael Matthews uit, de Noren Edvald Boasson Hagen en Alexander Kristoff en voorts kunnen ook Michal Kwiatkowski, Julian Alaphilippe, Fernando Gaviria en Tom Dumoulin misschien wel voor de verrassing zorgen. Wij wikten en wogen de grootste favorieten:

Peter Sagan

Plus: Is er een parcours waarop Peter Sagan niet de topfavoriet is? Vermoedelijk is het rondje in Innsbruck volgend jaar er ook voor Sagan te veel aan. Een reden te meer voor de Slovaak om in Bergen nog eens toe slaan. Salmon Hill is voor de Slovaak niet meer dan een vervelende puist. Is na zijn uitsluiting in de Tour zonder enige twijfel belust op revanche. Ritzeges in Polen, Binck Bank en Quebec bewezen dat de wereldkampioen klaar is om zichzelf op te volgen.

Min: Zou naar het schijnt ziek zijn. Maar wie kan dat controleren. En dan is er nog het eeuwige argument als zou hij over geen ploeg beschikken. In Richmond en Doha stonden de Slovaken met drie aan de start, zondag zijn ze reeds met zes. Wat betekent dat hij het aantal knechten ziet stijgen van twee naar vijf. Zal er in de finale vermoedelijk toch alleen voor staan.

Greg Van Avermaet

Plus: De winnaar van Parijs-Roubaix vindt ook hier een parcours op maat. Plus de kilometers die de wedstrijd lastiger maken. En hij heeft een ploeg die de wedstrijd lastig kan maken. Hoeft aan het eind van een WK niemand te vrezen in de spurt. Min: Het is al van begin juni geleden dat Van Avermaet nog eens kon winnen. Als er in het wielrennen zoiets bestaat als een winning mood, dan heeft Van Avermaet misschien een probleem. De sterkte van het team kan ook een nadeel zijn voor de persoonlijke ambities van de Durmelander. En er is nog altijd ploegmaat Philippe Gilbert, geslepen als een vos.

Philippe Gilbert

Plus: Wat geldt voor Van Avermaet, geldt ook voor Gilbert. Ook hij vindt een parcours op maat. Niemand leest beter de koers dan hij. Zal zeker niet wachten tot de slotronde. Ook niet onbelangrijk: Gilbert heeft al een wereldtitel op zak. De druk van ‘nu of nooit’ heeft hij niet. Sterke ploeg om hem te steunen. Min: Ook hij won begin juni voor het laatst. Voor het zelfvertrouwen is dat niet meteen de beste zaak. De sterkte van de Belgische ploeg kan ook een nadeel zijn voor de persoonlijke ambities van de Monegask. Is nog wel snel maar heeft niet meer de snelheid om Sagan, Matthews en ook Van Avermaet te kloppen.

Michael Matthews

Plus: Voor wie er nog aan twijfelde. De Tour heeft bewezen dat Michael Matthews van alle punchers het makkelijkst een helling overleeft. Kan ook de afstand aan, getuige zijn vierde plaats eerder dit jaar in Luik-Bastenaken-Luik. Werd afgelopen zondag wereldkampioen ploegentijdrijden, wat hem ongetwijfeld nog een extra boost heeft bezorgd. Gerrans maakt niet langer deel uit van de selectie zodat iedereen in dienst staat van Matthews. Min: Is hij snel genoeg om aan het eind van een zware wedstrijd de maat te nemen van Sagan en Van Avermaet? Het zou ons een tikkeltje verbazen. En welke Australiër is er op dit parcours nog in staat om mee de finale te rijden. Hoe goed Durbridge en co ook zijn, Salmon Hill lijkt me voor hen net iets te zwaar.

Michal Kwiatkowski

Plus: Hij weet wat het is en hoe het moet om wereldkampioen te rijden. Bewees in San Sebastian dat hij nog altijd in staat is om ééndagswedstrijden af te maken. Parcours had nog een maatje zwaarder mogen zijn. In de vorm van zijn leven. Min: Zelfde bemerkingen als bij Matthews. Snel maar vermoedelijk niet snel genoeg om Sagan te kloppen. En ook hij heeft geen ploegmaat om hem bij te staan in volle finale.

Squadra Italia

Plus: Lachten we een paar maanden geleden nog dat de Italiaanse ééndagscoureurs nergens stonden, dan is het lachen ons nu vergaan. Plots zijn ze daar weer: Trentin (foto) wint waar hij start, Ulissi excelleerde in Montreal, Moscon vliegt, Colbrelli houdt van dit parcours, Viviani moet dit ook nog kunnen. En dan is er nog Daniel Oss in steun. Mamma mia! Samen met de Belgen zonder enige twijfel het sterkste blok.

Min: Vijf kopmannen, is dat wel werkbaar? Er zullen afspraken komen maar voor sommige renners - Trentin bijvoorbeeld - is dit een compleet nieuwe situatie. Benieuwd of ze daar mee om kunnen gaan.

Tom Dumoulin

Plus: Twee zeges in vier dagen tijd. Eerst de grote motor achter de winst van Sunweb-Giant in de ploegentijdrit, woensdag onklopbaar in de individuele tijdrit met aankomt op Floyen. Zit in de vorm van zijn leven en voor iemand met zijn capaciteiten wil dat wat zeggen. Heeft het vermogen om solo aan te komen. Min: Heeft niet de sprint om het af te maken tegen Sagan en co. Moet dus alleen aankomen. Reed dit jaar ook nauwelijks ééndagswedstrijden met het oog op de Giro. Bewees in San Sebastian, vierde plaats, wel dat hij een lastige finale kan rijden.