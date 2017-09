Club Brugge vol vertrouwen naar topper: “Hebben getoond dat we de beste ploeg zijn in België”

Dé affiche van de achtste speeldag in de Jupiler Pro League wordt het duel van zondag in de vooravond tussen Charleroi en Club Brugge. Beide teams, respectievelijk het nummer twee en één in de stand, bikkelen op Mambourg voor de koppositie.

Charleroi is na zeven matchen nog altijd ongeslagen, maar gaf afgelopen weekend op eigen veld in het slot een 2-0 voorsprong uit handen tegen Waasland-Beveren. Als de ploeg van trainer Felice Mazzu de drie punten pakt, is het altijd alleen leider, al zal Club Brugge daar een stokje voor willen steken. Blauw-zwart, momenteel eerste met een punt meer dan Charleroi, heeft met achttien punten op 21 een haast perfect rapport, maar kan op het veld slechts sporadisch imponeren.

Over blessures kon Club-coach Leko alvast niet klagen: “Iedereen was op training vandaag, dus er zijn geen geblesseerden. Poulain traint al een week mee, hij brengt extra persoonlijkheid in de groep. Horvath was woensdag ziek, terwijl Diaby uit voorzorg binnen gehouden werd voor zijn adductoren. Maar ook zij trainen voluit. We nemen geen risico’s, maar ik ben blij met de fitheid van de kern.”

In Roeselare in de beker speelde Leko met grotendeels hetzelfde elftal als thuis tegen Mechelen in de competitie. “Ik geloof in rotatie als je drie wedstrijden kort na elkaar moet spelen, maar als er vijf dagen tussen zit… Het is gewoon belangrijk om open en eerlijk te zijn”, aldus Leko. “Voor elke match moet je je beste elftal opstellen, spelers weten zo ook dat ze zich op training moeten bewijzen, dat ze beter moeten zijn dan de andere spelers op hun positie, om een kans te krijgen. En als ze die kans krijgen, moeten ze hem pakken. De kleedkamer weet dat we zo werken, we praten veel met de spelers.”

“Refaelov weet waarom hij nu niet speelt”

Zo ook met Rafaelov, die dus ook zondag op de bank start. “Hij weet waarom hij nu niet speelt. Hans is één van de beste spelers in onze ploeg, dus moet hij hard werken om op het veld te kunnen staan. Maar je mag niet vergeten hoe belangrijk ‘Rafa’ al was voor Club in het verleden, hij kan nog heel belangrijk zijn in de toekomst.”

Charleroi is na zeven matchen nog altijd ongeslagen en belooft een lastige tegenstander te worden. “Charleroi is een ploeg met passie, met een coach die winnaars maakt”, weet ook Leko. “Ik zie ze graag spelen. Ze hebben een goeie keeper, één van de beste verdedigers van België met Martos en voorin is er creativiteit met Lukebakio, Benavente en Rezaei. Het zal een goede test zijn voor ons.”

“Maar we hebben getoond dat we momenteel de beste ploeg zijn in België, al zal het hard worden zondag. Ik verwacht veel duels, een match op het scherpst van de snee, maar daar moeten we mee werken. Ik zie ook elke week meer en meer progressie, en we zullen die progressie blijven maken, daar blijf ik op hameren.”