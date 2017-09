Goed nieuws uit Gent: Thomas Foket kan vandaag laatste fase van revalidatie inzetten

Brussel - Thomas Foket krijgt vandaag mogelijk groen licht om de laatste fase van zijn revalidatie in te zetten. De rechtsback van AA Gent die in juli aan zijn hart geopereerd werd, laat zich onderzoeken bij hartspecialist Pedro Brugada. Als die tests een positief resultaat opleveren, kan Foket straks weer voluit meetrainen met AA Gent.

Door zijn hartproblemen zag Thomas Foket deze zomer een transfer naar het Italiaanse Atalanta Bergamo in het water vallen. Bij medische tests kwamen hartproblemen aan het licht bij Foket, waar hij een hartoperatie onderging. Als Foket vrijdag groen licht krijgt, wil dat wel niet meteen zeggen dat hij opnieuw wedstrijdfit raakt.

De internationale medische richtlijnen schrijven voor dat een speler ten vroegste zes maanden na een dergelijke operatie weer competitiesport mag hervatten, maar Gent-voorzitter Ivan De Witte gaf gisteren een hint dat Foket misschien toch vroeger dan januari weer zou kunnen spelen. “Ik heb er goede hoop op dat Thomas binnen dit en twee maanden weer fit is”, zei hij. “Ook Saief zie ik vrij snel terugkeren.”

Coach Hein Vanhaezebrouck denkt dat hij vroeger dan verwacht kan beginnen zo vertelde hij op de persconferentie. “Ik ga er geen uitspraken over doen, maar we hebben genoeg autoriteit hebben op het vlak van cardiologie die de situatie kunnen inschatten. Ik zie alleen zijn evolutie en die is zeer gunstig. Als het signaal op groen komt, dan vermoed ik dat hij voor januari kan beginnen. Maar daar ga ik me niet over uitspreken. Topsporters moet je anders benaderen, die herstellen veel sneller dan niet-topsporters.”