Alles wat u moet weten over het WK van de profs (en nog veel meer) in 15 korte puntjes

Het is zover. Net geen tweehonderd renners uit 45 landen gaan op zoek naar die ene regenboogtrui. Alles wat u moet weten over het wereldkampioenschap van zondag aanstaande.

Afstand: 267,5km

Start: Rogn, veertig kilometer van Bergen

Finish: Bergen, centrum

Lokale ronde: 11x19,1 kilometer

Hellingen: Solheim, Salmon Hill

Aantal deelnemers: 195

Deelnemende landen: 45

Favorieten: Peter Sagan, Michael Matthews, Greg Van Avermaet, Philippe Gilbert, Matteo Trentin, Michal Kwiatkowski, Tom Dumoulin, Julian Alaphilippe, Elia Viviani.

Bergen en Belgen: Sandra Kim won het Eurosongfestival in Bergen. Dat was in 1986, Greg Van Avermaet was één jaar oud.

Klimaat: Van alle Europese steden op zeeniveau is Bergen statistisch de natste, voorlopig wordt echter een droge wedstrijd verwacht.

Bekendste inwoner: componist Edvard Grieg

Munteenheid: Noorse kroon, 10 kronen zijn één euro.

Eten: Bergen ligt aan de zee. Zalm is dus een aanrader.

Drinken: Ol, bier dus! Opgelet: Drink nooit als u nog moet rijden. Nultolerantie: boetes beginnen vanaf driehonderd euro.

Praktisch: Het startschot wordt om 10u05 gegeven maar nog voor de start kan u via onze man ter plekke de sfeer opsnuiven via onze live-verslaggeving op sportwereld.be met foto’s, filmpjes en korte interviews ter plekke. Op televisie kan u vanaf 9u30 terecht op één en/of Canvas voor een voor- en nabeschouwing gepresenteerd door Karl Vannieuwkerke en live-commentaar met Michel Wuyts en José De Cauwer.

