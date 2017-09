Telefonerende man (46) voor ogen van zoontje (10) doodgereden door trein

Roeselare / Izegem - Bij een aanrijding op het spoor tussen Roeselare en Izegem in West-Vlaanderen is vrijdagmiddag een 46-jarige man overleden. Hij werd gegrepen door een trein terwijl hij een overweg in Rumbeke overstak. Dat gebeurde voor de ogen van zijn zoontje (10).

Het vreselijk ongeval gebeurde omstreeks 15.15 uur aan d e Mandellaan in de Roeselaarse deelgemeente Rumbeke. Een man en zijn zoon kwamen met de fiets aan de hand uit de richting van het centrum van Rumbeke. Aan de Mandellaan staken ze de overweg over. De man was aan het telefoneren en had niet in de gaten dat de slagbomen inmiddels gesloten waren. De machinist van de aanstormende trein gaf nog een geluidssignaal met zijn locomotief, maar toen was het al te laat. De man werd gegrepen door de trein en overleed ter plaatse. Alles gebeurde voor de ogen van zijn zoon.

Er zaten enkele tientallen reizigers op de trein van Brussels Airport - Zaventem naar Oostende. Zij worden zo snel mogelijk geëvacueerd. De NMBS legt vervangbussen in tussen beide steden. De overige treinen worden zo veel mogelijk omgeleid. Er worden ook treinen ingelegd met pendeldienst.