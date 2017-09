Ze dacht dat het gewoon een blaar was, maar een opmerkzame schoonheidsspecialiste redde haar leven

Deze vrouw had een donkere streep op haar duimnagel, maar maakte zich er eigenlijk geen zorgen over. Het was pas toen ze om een manicure ging dat duidelijk werd dat er wel eens meer aan de hand zou kunnen zijn. Schoonheidsspecialiste Jean verwees de vrouw door naar de dokter en redde zo mogelijk haar leven.

Schoonheidsspecialiste Jean Skinner zag meteen dat er iets mis was toen er een vrouw bij haar kwam met een donkere streep over de hele lengte van haar duimnagel. Hoewel de vrouw zich er nooit zorgen over gemaakt had, zag Jean meteen dat het een indicatie kon zijn van huidkanker en raadde ze de vrouw aan meteen naar de dokter te gaan.

“Ik kreeg een klant over de vloer, enkele weken geleden. Ze had een donkere, verticale streep op haar nagel. Ze vroeg me een kleur die donker genoeg was om die streep te bedekken. Ik wou haar niet bangmaken, maar heb haar verteld dat ze meteen een dokter moest raadplegen”, zo schrijft Jean op Facebook.

Jean liet nog weten dat haar client haar opgebeld had en bevestigde dat het inderdaad een melanoom was onder haar nagel. Helaas had de kanker zich al verspreid naar haar lymfeklieren en ziet het er niet al te best uit voor de vrouw, al kan ze nu wel de broodnodige behandeling krijgen.

“Let alsjeblieft op je nagels”, schrijft Jean nog. “Vreemde veranderingen in je nagels zijn vaak niets om je zorgen over te maken. Maar soms is het een aanwijzing van een heel ernstige ziekte.” Jean vraagt ook niet alleen bij jezelf aandachtig te zijn. “Doe het voor je oudere dierbaren en anderen die niet in staat zijn zoiets te merken, ook. Een vroege diagnose kan een wereld van verschil betekenen.”