Hij vertrok vanuit Leuven om elke dag 76 kilometer te lopen. Nu heeft kankerprof Johan Swinnen eindelijk de finish gehaald in Compostela

Johan Swinnen (52) heeft het voor mekaar gekregen. Dé kankerautoriteit van ons land is vanuit Leuven naar Compostela gelopen. Op het verschroeiende ritme van twee marathons per dag. “Ik ben geen held. De kankerpatiënten, waarvan ik de brieven in mijn rugzak heb gedragen, dat zijn helden", vertelde hij vlak na zijn aankomst. .

Johan Swinnen bedacht enkele maanden geleden een groots plan: 2.400 kilometer lopen, door België, door Frankrijk, over de Pyreneeën, helemaal tot in heiligdom Santiago de Compostela. Gekkenwerk. Halve marathon in de voormiddag; meer dan een halve marathon in de namiddag; dertig kilometer in de vooravond, waarvan de laatste tien met een lampje op het hoofd. Op de gps, in het donker. Elke dag hetzelfde moordende ritme.

Dé vraag die iedereen zich stelde: waarom in godsnaam zo’n helletocht? “Met deze tocht wil ik mijn zoon Pieter en alle andere kankerpatiënten een hart onder de riem steken”, vertelde hij vorige week nog in Het Nieuwsblad. “Hun strijd is met niets te vergelijken. Daarom zal ik de zevenhonderd brieven die ze schreven hoogstpersoonlijk in Compostela afleveren.”

Vrijdagavond rond 17.30 uur heeft hij het uiteindelijk voor elkaar gekregen en kwam swinnen aan in Compostela. "Ik heb er weinig woorden voor. De ontvangst is ongelooflijk. Het is irreëel. Ik ben vierenhalve week geleden vertrokken in Leuven. En nu staan we hier, bijna 2.400 kilometer verderop. Ik wist niet of ik dit zou halen, maar we zijn er nu", reageerde hij vlak na zijn aankomst.

"Ik ben in de eerste plaats iedereen van het team dankbaar. En ook iedereen die aanmoedigingen gestuurd heeft. Het is echt ongelooflijk. Ik ben ook bijzonder trots op mijn zoon Pieter. Sommige mensen noemen me een held, maar dat is nooit mijn bedoeling geweest. De kankerpatiënten, waarvan ik de brieven in mijn rugzak heb gedragen, dat zijn helden. Proficiat voor al die mensen. De strijd tegen kanker is namelijk iets helemaal anders."