Jobat en Stad Antwerpen nodigen uit op derde jobbeurs

Op één dag, op één locatie kennismaken met tientallen bedrijven en honderden vacatures. Dat is de Jobbeurs Antwerpen. Op woensdag 27 september nodigt Jobat, in samenwerking met VDAB en Stad Antwerpen, in BluePoint Antwerpen alle werkzoekenden graag uit voor een derde editie.

Grote troef van het jobevent is het directe en informele contact met de potentiële werkgevers. Op die manier krijgen sollicitanten niet alleen meer zicht op de jobinhoud, maar kunnen ze ook meer te weten komen over de organisatie en de bedrijfscultuur. Want ook dat speelt een belangrijke factor in het vinden en zoeken naar de juiste match. Je kan een bepaalde job nog zo fantastisch vinden, maar als de waarden en bedrijfscultuur niet overeenstemmen met de verwachtingen, werkt het niet.

Jobat-test

Om bij te dragen aan het vinden van die juiste match heeft Jobat de WaardenFit-test ontwikkeld. Hiermee kan je je eigen waarden in kaart brengen en weet je meteen met welke werkgevers het klikt. Het waardenprofiel wordt aangemaakt via een korte vragenlijst op Jobat. be, waarbij kandidaten een aantal stellingen gaan rangschikken in functie van het persoonlijke belang dat zij hier aan hechten. Op de beurs kan de test worden uitgeprobeerd (of vooraf online al worden uitgevoerd).

Elke bezoeker die de test doet, kan zich buttons laten opspelden waarop de waarden vermeld staan die naar voor zijn gekomen. Op die manier kunnen ze deze aan de standhouders kenbaar maken en vormt het meteen een aanknopingspunt om het gesprek op gang te brengen. Ook daarna kan het nog van dienst zijn. Gedurende een jaar zien werkgevers immers de resultaten van je WaardenFit in je profiel op Jobat.be.

Ook bij partner Stad Antwerpen erkennen ze het belang van die juiste match en trachten ze daarop in te spelen door allerlei initiatieven te nemen en te ondersteunen om kandidaten tot bij de bedrijven te brengen en vice versa. Zo geeft de stad bijvoorbeeld financiële middelen aan drie jongerenorganisaties voor de tewerkstelling van zes ArbeidsCompetentieBegeleiders die in de moeilijkst bereikbare doelgroepen op zoek gaan naar mogelijke matches en bedrijven met hen in contact brengen.

“Het zijn niet langer alleen de zogenaamde hardskills, de specifieke kennis en vaardigheden, die de doorslag geven. Bedrijven hechten steeds meer belang aan de softskills zoals attitude en motivatie. Om te zien waar een match mogelijk is, worden in die zin allerlei initiatieven genomen zoals workshops door de Talentenhuizen”, vertelt Marc Van Peel, schepen van Haven, Industrie en Werk (CD&V).

Verkoop en horeca

“Die initiatieven en samenwerkingen worden op poten gezet voor verschillende sectoren. Zo hadden we al projecten rond verkoop en horeca, naast bouwvakkers, gespecialiseerde administratieve medewerkers, schoonmaak- en onderhoudspersoneel en informatici de meest gezochte profielen in de stad. Ontbijt- en lunchcafé Recollets dat op 1 september de deuren opende, vond op die manier een geschikte kandidaat uit het deeltijds onderwijs en zoekt tussen de kandidaten nog verder om instapstages te kunnen aanbieden. Ook voor Ikea (dat ook op de jobbeurs vertegenwoordigd is, red.) hebben we al een keer een aantal kandidaten tot bij hen gebracht. Van de 25 zijn er 8 aan de slag gegaan. Niet alleen specifiek met bedrijven, maar ook met sectoren wordt samengewerkt. Met de sectorfederatie van dienstenchequebedrijven en VDAB hebben we bijvoorbeeld al een keer een driemaandelijkse opleiding voor erkende vluchtelingen georganiseerd, waarbij ze tegelijk Nederlands leren en leren poetsen. Van de 21 die deze opleiding zijn gestart, zijn er 17 die daarna een vast contract op zak hadden”, somt de schepen enkele voorbeelden op.

Vanaf januari 2018 stapt de stad ook in de 'skills navigator', een bestaand project van Thomas More en de AP Hogeschool samen met de provincie Antwerpen om een match te maken tussen kandidaten en bedrijven die bepaalde skills zoeken. Dat gebeurt nu al voor hooggeschoolden, de stad zou dan mee in het project stappen met de bedoeling dit voor laaggeschoolden te doen.

Ruim aanbod

Vraag en aanbod dichter bij mekaar brengen, is ook de missie van de Jobbeurs Antwerpen. Met een vijftigtal deelnemende kleine en grote privébedrijven, overheidsdiensten en HR-dienstverleners is het aanbod aan vacatures heel ruim en uiteenlopend. Daaronder heel wat vacatures in de verkoop met onder meer deelname van Ikea, Pearle Opticiens, H&M, Aveve, Biosano en Dovy Keukens. Ook de politie, De Lijn, HR Rail/Infrabel en Zorgbedrijf Antwerpen bijvoorbeeld stellen hun vacatures voor.

