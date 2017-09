Container en betonblokken voor de deur: Johan wil écht geen waterzuiveringsinstallatie in zijn achtertuin

Damme - Al zeven jaar procedeert Johan Vankersschaever tegen Aquafin, die een waterzuiveringsinstallatie in zijn achtertuin wil plaatsen. “Die mastodont komt tot op 40 meter van onze slaapkamer en ik kan er niets tegen beginnen.” In een ultieme poging om de installatie tegen te houden, greep Johan naar de drastische middelen.

Tien jaar geleden slaagde Johan Vankersschaever uit Oostkerke, bij Damme, erin om zijn grote droom te verwezenlijken. Na een carrière van 40 jaar als loodgieter, kocht hij met zijn vrouw een vervallen hoevetje. “We hebben, ondanks de grote investering, niet lang getwijfeld”, zegt hij. “In de renovatie is een pak geld gekropen, maar onze kleinkinderen kunnen zien spelen in de groene oase die onze achtertuin ondertussen geworden is, maakt het dat allemaal waard.”

Maar er hangt een grote donderwolk boven de droom van Johan. Al zeven jaar is de man aan het procederen tegen waterzuiveringsmaatschappij Aquafin, die van plan is om een nieuwe waterzuiveringsinstallatie te bouwen in zijn achtertuin. “Het gaat om een KWZI, een gevaarte van om en bij de 1.000 vierkante meter met grote biorotoren die heel wat lawaai maken”, zegt Vankersschaever. “Onlangs kregen we te horen dat onze grond en die van onze buren wordt onteigend om de plannen door te voeren. De grens van de installatie komt op amper 40 meter van de slaapkamers van de kleinkinderen.”

Vankersschaever greep dan ook alle mogelijke middelen aan om de beslissing aan te vechten. Met succes: de Raad van State gaf de man gelijk. “Maar toen paste minister van Omgeving Joke Schauvliege (CD&V) de wet aan, waardoor we weer bij af waren”, zucht hij. “Ik schreef zelfs een brief naar de koning, maar zonder resultaat.”

Ondanks zijn verzet kreeg Johan deze week een dwangbevel in de bus van de vrederechter, waarin staat dat maandag zijn eigendom moet ontruimd zijn. “Ik heb uit protest een container en betonblokken voor mijn eigendom geplaatst, zodat de mensen van Aquafin er niet in kunnen. Het gebied omhelst ook de wei waar mijn paarden grazen, en ik heb geen ander onderkomen voor die dieren. De biotoop waar ik met liefde aan heb gewerkt wordt nu tenietgedaan, terwijl er heel wat andere mogelijkheden zijn om die mastodont te plaatsen.”

Burgemeester Joachim Coens (CD&V) bevestigt de plannen, maar schuift de hete aardappel door naar Aquafin. “We hebben verschillende alternatieven bekeken en aangedrongen op een persleiding, zodat het niet op die locatie zou hoeven, maar uiteindelijk beslist Aquafin wat technisch best haalbaar is.”

Procedureslag

En dat blijkt wel degelijk in de achtertuin van Johan te zijn. “We onderzochten acht alternatieve locaties, maar op elk van die alternatieven waren meer bezwarende elementen aanwezig, waardoor de huidige als de best mogelijke optie uit de bus kwam”, zegt Anja De Wit van Aquafin. “Dat wordt trouwens niet alleen door onszelf, maar ook door instanties zoals de Provincie en de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) beslist. We beschikken nu over de nodige papieren om het project door te voeren. We plannen midden oktober te starten.”