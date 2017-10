Een job als salesconsulent: ‘Persoonlijkheid geeft doorslag voor sales in HR’

Een product verkopen, vereist vaak een grondige technische kennis. Maar welke skills geven de doorslag voor een salesprofiel in de HR-sector? We vroegen het aan Tracy Senave, office manager voor het kantoor Gent-Zeehaven van uitzendorganisatie t-interim.

“Elk uitzendkantoor is eigenlijk een minionderneming met een eigen focus en bedrijfscultuur”, zegt Tracy Senave. “De kerntaak van een salesconsulent in HR is klanten werven, in ons kantoor vooral grote bedrijven in de Gentse Havenzone die arbeidersprofielen rekruteren. Volvo Cars is bijvoorbeeld een van onze grootste klanten. Het verschilt voor elk regionaal kantoor. Leuk aan t-interim is dat we een middelgrote organisatie zijn. In zo’n kleinere, persoonlijkere omgeving telt je eigen inbreng veel meer mee.”

Werken met mensen

In Oost-Vlaanderen is t-interim op zoek naar Talent & Sales Managers voor de kantoren in Aalst en Sint-Niklaas. “Binnen die job kan je je commercieel talent ontplooien”, zegt Senave. “Er komt ook people management bij kijken, en bovendien heb je financieel en administratief inzicht nodig.”

Hoe vlot gaat de overstap van productverkoop naar HR sales? “Beschik je over commerciële vaardigheden en people management skills, dan zit de aanpassing hem vooral in onze uitzendkantoorwerking. Met ervaring in HR consultancy is de overstap makkelijker. Salesmanagers verkopen vaak kant-en-klare producten, wij werken met mensen. Net die menselijke factor maakt sales in HR onvoorspelbaar. Sta je daar voor open, dan is alles mogelijk. Emotionele intelligentie maakt het verschil in HR, waar iedereen soortgelijke diensten aanbiedt. Aangezien er heel wat schaarste is op de huidige arbeidsmarkt, is innovatief en creatief zijn de boodschap.” Concurrentie door technologie – bijvoorbeeld artificiële intelligentie, dat sterk opkomt in sales – speelt in HR veel minder mee”, beaamt ze. “Al neemt automatisering ook in onze sector nog toe. Ik heb 15 jaar ervaring in de uitzendsector, dus ik zie de evolutie. Maar menselijk contact blijft ook op termijn zeker het verschil maken. Machines kunnen niet alles.”

