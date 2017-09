Brasschatenaar (55) doodgeschoten in auto in Nederland

Brasschaat - Een 55-jarige man uit Brasschaat is donderdagavond om het leven gekomen bij een schietpartij in het Nederlandse Spijkenisse, niet ver van Rotterdam. Dat bevestigt de politie.

Iets voor 21.30 uur belde een buurtbewoner de hulpdiensten omdat hij verschillende schoten had gehoord. De politie kwam ter plaatse en trof in de Lisstraat een voertuig aan met daarin een slachtoffer. Volgens het Algemeen Dagblad werd het slachtoffer dwars door het raam in het portier beschoten. De man was overleden.

Het slachtoffer blijkt een 55-jarige man uit Brasschaat te zijn. Wat de man daar deed en waarom hij om het leven is gebracht, is nog niet duidelijk. Wel wisten getuigen te vertellen dat de schutter na het schietincident is gevlucht met een auto.

Die auto werd niet meer teruggevonden. Wel kwam korte tijd later de melding dat er in Barendrecht, zo’n twintig kilometer van Spijkenisse, een auto in brand stond. Of er verbanden zijn met het schietincident in Spijkenisse wordt onderzocht.

De politie neemt de zaak extra serieus op omdat de schietpartij midden in een woonwijk gebeurde, en onderzoekt de zaak met zowat twintig rechercheurs.