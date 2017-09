Moeder vreest dat haar dochtertje van 15 maanden bezeten is en ziet geen andere uitweg dan de dood

Ze vertelde de politie eerst dat een Afrikaanse man die naar alcohol rook haar dochtertje Sanaya had ontvoerd, maar moest haar verhaal al snel weer intrekken. Mama Sofina bracht haar dochtertje zelf om uit angst dat het kleine meisje bezeten was en dumpte het lichaampje in een sloot.

Toen de politie de 24-jarige Sofina Nikat vroeg wat er gebeurd was met haar verdwenen dochtertje, vertelde de jonge Australische hen dat het meisje ontvoerd was door “een Afrikaanse man die naar alcohol rook”. Een week later bekende ze dat ze dat verhaal verzonnen had omdat ze bang was.

De ware toedracht was dat Nikat haar dochtertje versmacht had nadat ze een epileptische aanval gekregen had en schuim begon te vormen rond haar mond. Het deed de jonge mama vermoeden dat haar dochtertje bezeten was en ook haar ouders kregen van een kwakzalver te horen dat hun kleindochter “onder het boze oog” viel.

Sofina pleitte schuldig voor kindermoord, een misdaad waarvoor de maximumstraf vijf jaar cel is. Omdat Sofina depressief bleek te zijn op het moment van Sanaya’s dood, werd een eerdere klacht voor moord gedevalueerd.

Bewakingsbeelden van het park waar de feiten zich afspeelden tonen hoe Sofina minuten eerder nog met haar dochtertje speelde. “Dan plaatste ze haar hand over haar mond om de luchtstroom te blokkeren”, aldus de aanklager. “Ze bleef druk uitoefenen tot Sanaya niet meer kon ademen.”