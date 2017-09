Koen Wauters maakt racepiloot van slechtziende Kiara: “Mooiste ervaring van mijn leven!”

Lokeren - Niet kunnen autorijden, het is de grootste frustratie van de slechtziende Kiara Van Langenhove (22) uit Lokeren. Dankzij Koen Wauters kroop Kiara niet enkel achter het stuur, ze mag zich bovendien de ‘snelste ernstig slechtziende chauffeur van Vlaanderen’ noemen.

Kiara kan door een aangeboren afwijking heel slecht zien. Wat andere mensen op tien meter zien, ziet Kiara pas op 1 meter en dan nog niet eens scherp. Daar leerde Kiara mee omgaan, maar ze heeft één grote frustratie.

“Ik zou zo graag autorijden. Op mijn leeftijd heeft iedereen zijn rijbewijs, maar voor mij is dat onmogelijk. Ik ben altijd aangewezen op openbaar vervoer of op vrienden die me brengen, waardoor ik alleen dingen kan doen die ik op voorhand plan. Autorijden staat voor mij symbool voor vrijheid en het was mijn grote droom om toch eens achter het stuur van een auto te kunnen zitten”, legt Kiara uit.

Dankzij het VTM-programma Over Winnaars werd de droom waarheid. “Het was veruit de mooiste ervaring van heel mijn leven”, geniet Kiara nog na.

“Koen Wauters leerde me op een dakparking auto rijden, en dan nog in een Mini, mijn favoriete auto! De schrik sloeg me wel even om het hard, want ik botste al vrij snel. Gelukkig stelde Koen me op mijn gemak, zodat ik verder durfde oefenen en vrij vlot kon rijden.”

Racen tegen Anthony Kumpen

Daar bleef het niet bij, want rijinstructeur Koen ging nog een stevige stap verder.

“Ik wist niet wat me overkwam toen ik in een racewagen mocht plaatsnemen. Een heel aparte wagen, met een dubbel stuur en twee sets pedalen. Koen daagde me uit om te racen op het circuit van Zolder. Racepiloten Anthony Kumpen en Bert Longin, die het circuit natuurlijk heel goed kennen, maakten gebruik van een bril die mijn slecht zicht nabootst. Ik kreeg de uitdaging om samen met Koen hun tijd te verbeteren.”

Guinness Book

Of dat lukte, blijkt tijdens de uitzending, maar zeker is wel dat Kiara voortaan de titel ‘Snelste ernstig slechtziende chauffeur van Vlaanderen’ mag dragen en dat kan haar zelfs een plek in het Guinness Book of Records opleveren.

INFO

‘Over Winnaars’: op maandag 25 september om 20.35 uur op VTM.