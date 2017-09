Kapitein van Serie A-promovendus Benevento test positief op doping

Fabio Lucioni, de kapitein van Serie A-club Benevento, is na de partij tegen Torino (0-1 nederlaag) op 10 september positief bevonden op doping. Dat meldde het Italiaans antidopingagentschap (Nado) vrijdag.

Het Nado preciseert dat de speler betrapt is op clostebol, een anabole steroïde. Lucioni werd voorlopig geschorst. Hij riskeert een definitieve schorsing van één tot vier jaar.

De 29-jarige Lucioni is een centrale verdediger en de kapitein van promovendus Benevento. De Zuid-Italianen staan dit seizoen voor het eerst in de Serie A. Een succes werd dat voorlopig nog niet. Benevento verloor zijn eerste vijf wedstrijden van het seizoen. De laatste twee duels kreeg het team uit Campanië oorwassingen van respectievelijk Napoli (6-0) en AS Roma (0-4).