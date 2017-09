Diego Costa in Madrid om transfer naar Atletico af te ronden: “Eén persoon zal mijn imago niet kunnen bezoedelen”

Diego Costa is vrijdag aangekomen in de Spaanse hoofdstad Madrid om zijn transfer naar Atletico Madrid af te ronden. De Madrileense topclub bereikte donderdag een princiepsakkoord met het Engelse Chelsea over een overgang van de tot Spanjaard genaturaliseerde Braziliaanse aanvaller.

“Ik ben zeer blij. Ik vind dat de transferonderhandelingen te veel tijd ingenomen hebben, maar ik ben blij met de afloop. Nu kan ik niet wachten om mijn ploeggenoten te zien en met de trainingen te beginnen”, verklaarde Costa aan de pers bij zijn aankomst op luchthaven van Madrid. Hij zal wel pas in januari in actie kunnen voor Atletico.

Costa stuurde al maanden aan op een vertrek bij Chelsea. De spits had geen al te beste relatie met Chelsea-coach Antonio Conte. Zo beweert Costa dat hij begin juni een bericht kreeg van Conte, waarin stond dat hij mocht beschikken bij de Londense club.

Volgens Spaanse media betaalt Atletico Madrid 55 miljoen euro, plus tien miljoen euro aan bonussen, voor zijn ex-aanvaller. Costa maakte eerder tussen 2010 en 2014 het mooie weer bij de Madrilenen.

In 2014 maakte Costa de overstap naar Chelsea, waarmee hij in 2015 en 2017 de Engelse Premier League won. “Ik wou niet dat het op deze manier zou eindigen. Ik hou een warm gevoel over aan de mensen van Chelsea. Eén enkele persoon zal mijn imago niet kunnen bezoedelen of laten vergeten wat ik allemaal voor Chelsea gedaan heb. Zij weten wie ik ben”, aldus Costa.

Foto: Photo News

Foto: REUTERS