KMI waarschuwt voor plaatselijk dichte mist

We staan voor een zacht herfstweekend met temperaturen die boven de 20 graden kunnen stijgen. Vrijdagavond en zaterdagnacht, zo waarschuwt het KMI, kunnen lokale mistbanken wel voor gevaarlijke toestanden op de weg zorgen.

Plaatselijk dichte mist kan vrijdagnacht en zaterdagochtend het zicht beperken tot minder dan honderd meter. Opletten dus als u nog de weg op gaat. Zaterdagmiddag komt op de meeste plaatsen de zon er door. En ook zondag wordt een mooie dag.

“Op sommige plaatsen zal de mist zaterdagochtend hardnekkig zijn. Waar is onmogelijk te voorspellen omdat het precies zo plaatselijk is”, zegt weerman Frank Deboosere.

In de Ardennen zal de nevel en mist het hardnekkigste zijn. Maar ook in Vlaanderen moeten we er dus ernstig rekening mee houden. Zeker als je met de auto op de weg bent kan je plots in een mistbank terechtkomen, wat voor gevaarlijke situaties kan zorgen. Afstand houden en snelheid aanpassen is de boodschap.