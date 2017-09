Shakhtar-aanvoerder en Kroatische veteraan Darijo Srna test positief op doping

Darijo Srna, de aanvoerder van Shakhtar Donetsk, is bij een ‘out of competition’-controle betrapt op doping. De 35-jarige Kroaat testte op 22 maart positief op een nog niet bekend gemaakt middel. Srna heeft besloten voorlopig niet meer in actie te komen voor zijn club zodat hij zijn onschuld kan bewijzen.

Shakhtar zegt in een verklaring volledig achter de beslissing van de ervaren verdediger te staan en is ervan overtuigd dat Srna zijn onschuld zal bewijzen. “Bovenal wil ik benadrukken dat ik nooit bewust of met opzet een verboden middel heb gebruikt”, zei de Kroaat.

“Het is nu weer aan mij om te laten zien dat ik alles in mijn leven heb bereikt met hard werk, discipline en eerlijkheid. Ik focus me nu op het zuiveren van mijn naam.”

Srna speelt al sinds de zomer van 2003 bij de Oekraïense topclub Shakhtar Donetsk. In die tijd won hij negen landstitels, zeven bekers en één UEFA Cup. Hij verzamelde tussen 2002 en 2016 ook 134 caps voor Kroatië, waarin hij 22 keer scoorde, en was erbij op de WK’s van 2006 en 2014 en de EK’s van 2004, 2008, 2012 en 2016.