Youri Tielemans over transfer naar Monaco: “Ik kon niet beter voor Anderlecht, dus dit was het ideale moment om te vertrekken”

Youri Tielemans verliet afgelopen zomer Anderlecht na bijna 15 jaar. Onze landgenoot trok naar AS Monaco, waar hij naar eigen zeggen de “ideale club” vindt om zich verder te ontwikkelen. “Ik kon niet meer beter voor Anderlecht”, vertelde Tielemans in een interview met Eleven Sports.

“Het was voor mij het ideale moment om te vertrekken bij Anderlecht”, aldus Tielemans. “Ik kon niet beter in België. We hadden net de titel gepakt na een moeilijk seizoen en in de Europa League gespeeld. Ik heb bijna 15 jaar het shirt van Anderlecht gedragen. Dat is lang en dat achterlaten was niet makkelijk. Na de vakantie ben je echter gefocust op je nieuwe club.”

“Je hebt hier alles om te relaxen, alles voor een goed leven. Als je dan nog eens bezig bent met voetbal, kan het niet mis lopen. Monaco is wel heel anders dan Anderlecht en Brussel. Hier is niet zoveel volk. Het stadion vergelijk ik een beetje met het Koning Boudewijnstadion. Monaco zou wel graag een groter stadion zetten, maar er is een gebrek aan plaats. Ik woon inderdaad dicht bij het Stade Louis II. Dat is tof want zo kan ik te voet naar de training en wedstrijden.”

“Coach Leonardo Jardim focust veel op tactiek en automatismen”, stelt Tielemans. “Hij zorgt er ook voor dat iedereen bij de groep hoort en heeft duidelijk gemaakt dat iedereen zijn kans gaat krijgen door de vele wedstrijden. Ik weet dat als ik mijn best doe en toon dat ik klaar ben, dat ik mijn kans zal krijgen. Ik heb ook met de trainer gesproken voor ik naar hier kwam. Dit is de ideale club om mij verder te ontwikkelen en misschien later naar een nog grotere club te gaan.”

“Veel gasten hebben mij ook al in de armen gesloten. In het begin is het altijd aanpassen en kan je niet als een clown rondlopen, want dan pakken ze je niet serieus. Maar sindsdien heb ik iedereen leren kennen en gaat het echt vanzelf”, besloot Tielemans.