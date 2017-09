Opnieuw vechtpartij aan station Aalst, politie rukt massaal uit

Aalst - Vrijdag even na 21 uur ontstond er opnieuw een vechtpartij aan het station. Omdat het incident het zoveelste in de rij is, rukte de politie massaal uit.

Ter hoogte van Brussels City raakten vrijdagavond twee mannen met elkaar slaags. Een van beiden werd tegen de grond geslagen. Toen vrienden van het slachtoffer hulp boden, ging de dader op de loop. De politie is de man nog steeds op het spoor.

De man die op de grond was geslagen, kon ter plaatse verzorgd worden.

“Dit is inderdaad het zoveelste incident op rij in de jongste weken, maar deze keer ging het niet om een groepsgevecht maar om een persoonlijke ruzie tussen twee individuen,” reageert burgemeester Christoph D'Haese (N-VA).

“Omdat er al enkele keren amok werd gemaakt in die omgeving was de politie snel en talrijk ter plaatse”, zegt hij. “Het incident lokte heel wat publieke belangstelling. Maar ik beschouw het deze keer als een geïsoleerd incident dat niet vergelijkbaar is met de vorige vechtpartijen tussen groepen jongeren.”