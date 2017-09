Moordverdachte filmde stervende Sofie Muylle nadat hij haar had verkracht. Hij gaf er zelfs commentaar bij

Knokke-Heist - De moord op Sofie Muylle (27) is nog gruwelijker dan eerst werd gedacht. Twee maanden na zijn aanhouding blijkt dat de Roemeen Alexandru C. (23) foto’s en een filmpje mét commentaar heeft gemaakt van de stervende Sofie op het strand van Knokke. Hij nam de beelden nadat hij haar had verkracht. De moordverdachte onderging gisteren de leugendetectortest waar hij zelf om had gevraagd. Maar ook die zou negatief uitgedraaid zijn. Toch blijft hij de moord halsstarrig ontkennen.

Alles wijst erop dat Alexandru C. (23), de verdachte die sinds 15 juli in de cel zit op verdenking van de moord op Sofie Muylle, met de rug ­tegen de muur staat.

Onder dit staketsel sleepte Alexandru C. de stervende Sofie Muylle. Hij filmde haar, nam foto’s, en liet haar zieltogend achter. Foto: Simon Mouton

Toen de man half juli in Roemenië werd opgepakt bij zijn ouders, werden zijn smartphone en ander computermateriaal in beslag genomen. Bij het analyseren van dat materiaal zijn de ­onderzoekers op een zeer bezwarend filmpje en een reeks compromitterende foto’s gestoten die Alexandru C. zou hebben gemaakt nadat hij de jonge vrouw uit Roeselare had verkracht.

In zijn filmpje zou Alexandru hebben ingezoomd op een zieltogende Sofie Muylle op het strand in Knokke. Opmerkelijk: de jonge Roemeen geeft daarbij voortdurend zelf commentaar: hij beschrijft uitvoerig haar verwondingen, de plek waar hij haar heeft aangetroffen en de plaats waar hij haar uiteindelijk heeft achtergelaten. In het filmpje lijkt Sofie Muylle nog in leven te zijn.

Maar Alexandru C. maakte daarnaast ook nog een reeks foto’s van haar. Volgens verschillende bronnen nam hij zelfs selfies bij haar lichaam. Of de jonge vrouw op dat moment nog in leven was, is niet duidelijk.

Ondanks de zeer belastende beelden blijft Alexandru C. volhouden dat hij Sofie Muylle níét heeft vermoord. Volgens zijn versie heeft hij haar levend achtergelaten. Zijn advocate verklaarde eerder deze week dat objectieve elementen uit het ­onderzoek ook aantonen dat hij haar niet heeft gedood. Zo zou uit een autopsieverslag moeten blijken dat Sofie Muylle ver­dovende middelen – anti­depressiva – in haar lichaam had en zwaar onderkoeld was.

Maar het Brugse gerecht is er altijd van overtuigd geweest dat Sofie Muylle door verstikking om het leven werd gebracht. De ­autopsie van de wetsgeneesheer zou dat ook zo bevestigd hebben.

De teruggevonden filmpjes pleiten natuurlijk volledig in het nadeel van de verdachte. Toch waagde Alexandru C. zich gisterochtend aan een paar uur durende leugendetectortest bij de federale politie in Brussel. Hij had daar zelf om gevraagd. Volgens onze informatie zou die test erg nadelig voor hem zijn uit­gedraaid.

Een psychopaat?

Foto: Facebook

Het filmpje, de foto’s, en nu een negatieve leugendetectortest: de speurders moeten er stilaan rekening mee houden dat Alexandru C. psychopathische neigingen heeft. Zelf zou de man verklaard hebben dat hij het filmpje met opzet maakte, “als bewijs dat ik haar niet heb vermoord”. Een college van gerechtspsychiaters moet zijn geestestoestand nu grondig onderzoeken.

Het parket in Brugge wilde gisteren geen commentaar kwijt over de resultaten van de leugendetectortest en het bezwarende beeldmateriaal. De raadslieden van Alexandru C. waren ondanks herhaaldelijke pogingen niet bereikbaar voor een reactie.

De verdachte verschijnt op 3 oktober opnieuw voor de raadkamer in Brugge, die over zijn verdere aanhouding moet beslissen.