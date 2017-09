RIZIV voor miljoenen opgelicht, en de frauderende artsen gaan vrijuit

De technologie is er om frauderende dokters op te sporen, maar ook om actie te ondernemen is mankracht nodig. En die ontbreekt vandaag vaak. Foto: ss

Het RIZIV kampt met een “zorgwekkend” gebrek aan controleurs, waardoor het veel moeilijker frauderende artsen en verplegers kan opsporen. In vijf jaar tijd is een derde van het personeel verdwenen op de controledienst die moet onderzoeken welke artsen onterecht sommen aan­rekenen aan de ziekteverzekering. “Daardoor loopt het RIZIV jaarlijks vele miljoenen mis”, zegt gezondheidseconoom Lieven Annemans (UGent).

De controledienst van het RIZIV, het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering, heeft vorig jaar 9 miljoen euro opgespoord die artsen en verpleegkundigen onterecht hadden aangerekend aan de ziekteverzekering. “Dat gaat van een arts die een dure scan voorschrijft terwijl die niet noodzakelijk is, tot een verpleeg­kundige die attesteert dat ze vijf huisbezoeken aan een bejaarde heeft gebracht terwijl ze daar nooit geweest is. Fraude dus”, zegt Erik Rossignol van controledienst DGEC.

“Die 9 miljoen, dat is maar het topje van de ijsberg”, zegt gezondheids­econoom Lieven Annemans van de UGent. “In werkelijkheid worden jaarlijks tientallen miljoenen onterecht aangerekend aan het RIZIV. Hoeveel precies, dat weet niemand.”

Lieven Annemans. Foto: Bart Dewaele

Het is dus de taak van de Dienst voor Geneeskundige Evaluatie en Controle (DGEC) van het RIZIV om de door­rekenende zorgverleners op te sporen en zo veel mogelijk van die centen te recupereren. Vrijdag maakte de dienst zijn cijfers voor 2016 bekend. In totaal 9 miljoen dus, waarvan een dikke 5 miljoen meteen gerecupereerd werd door de artsen te wijzen op hun onterecht aangerekende bedragen.

Tegelijk wijst de DGEC op de “zorgwekkende vermindering van het aantal personeels­leden”. In 2011 waren dat er nog 350, vorig jaar nog 230. Een derde minder dus. Omdat een aantal mensen met pen­sioen ging of overstapte naar andere diensten van het RIZIV, en door de “besparingen op de personeelskosten van de administratie”.

“Het is logisch dat we met meer mensen meer en beter kunnen controleren en dus meer geld kunnen recupereren”, zegt Erik Rossignol. “Het RIZIV loopt hier elk jaar miljoenen mis”, zegt Paul Vincke, directeur van de Euro­pese koepel van diensten die fraude in de gezondheidszorg bestrijden.

Lieven Annemans beaamt dat. “Er is vandaag betere software om in kaart te brengen wat onterecht wordt aangerekend of wat te veel wordt gedaan. Maar om vervolgens ook actie te ­ondernemen, is mankracht nodig. Als het RIZIV over meer mensen zou beschikken, dan kan het vele miljoenen extra recupereren. Geld dat men zou moeten herinvesteren in de gezondheidszorg om aan een aantal belang­rijke noden te voldoen.”

Federaal minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD) ­reageerde vrijdag niet op de bede van het RIZIV. Haar kabinet wijst er wel op dat het RIZIV nu moderne technologieën ter beschikking heeft om verspilling op te sporen.