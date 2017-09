Cath Luyten tegen Herman Brusselmans: "Van het leeftijdsverschil tussen u en uw vriendin, daar kunnen Frank en ik alleen maar gelukkig van worden"

Hij Schreef Te Weinig Boeken is het 75ste boek van Brusselmans, en het is zijn dikste totnogtoe. 832 blz om precies te zijn, Niet dat Brusselmans nog geen dikke romans schreef. "Inspiratie heb ik eigenlijk niet nodig. Een mens heeft de dingen die in zijn leven gebeuren. Het is de manier waarop je tegen die dingen aankijkt". Om zijn stelling kracht bij te zetten refereerde hij naar de eerste zin van De Kus in de Nacht" dat met 614 pagina's zijn net niet dikste boek is. "Dat boek begint met de zin: Ik heb alweer niets te melden en dat zal ik doen in een pagina of zeshonderd à zeshonderdvijftig, we zullen zien.."

Cath Luyten had haar huiswerk gemaakt en zich goed voorbereid, maar ze was ook eerlijk: "Ik ben maar tot de helft geraakt. Niet dat het me niet interesseerde, ik vind het een goed boek, maar ik had het volume wat onderschat." Luyten maakte ook grapjes, en gezien het leeftijdsverschil tussen haar en haar partner Frank Raes ook wel kan tellen, kon ze het moeiteloos over het leeftijdsverschil tussen Brusselmans en zijn huidige vriendin Lena hebben: "Daar kunnen Frank en ik alleen maar gelukkig van worden".

Die vriendin Lena is naast Herman Brusselmans zelf, en naast Phoebe (Tania, de tweede vrouw van Brusselmans waarmee hij ook na de scheiding nog een zeer goede vriendschappelijke relatie heeft) het hoofdpersonage in het 75ste boek. Daardoor is het boek enerzijds een liefdesroman, maar vertelt het anderzijds heel veel over Brusselmans zelf, die, als zijn lief niet bij hem is, 'ook maar de eenzame ziel is die in zijn kleine loft in het centrum van Gent aan alles zit te twijfelen".

Anouk

Cath Luyten meende uit de lezing van het boek te mogen opmaken dat Brusselmans milder geworden was. En vroeg of dat te maken had met zijn nakende 60ste verjaardag. Wat Brusselmans de kans gaf om te verwijzen naar zijn columns voor het Nederlandse blad Revu waar hij al twee jaar lang elke week een bekende Nederlander of een bekend internationaal figuur zwaar aanpakt. Dat mocht de Nederlandse rockzangeres Anouk nog niet zo lang geleden ondervinden. Anouk kwam Brusselmans overigens deze week geheel onverwacht verrassen met een schouderklopje in de extra editie die Lieven Van Gils woensdag op Eén rond Brusselmans maakte. "Ik was toen inderdaad behoorlijk van mijn melk" aldus Brusselmans "en op zo'n moment merk je het verschil tussen de doorsnee mens die ik ben, en de andere persoonlijkheid die het van mij overneemt, als ik schrijver ben. Dat heb ik nu zelf ondervonden."

Brusselmans gaf toe dat hij er wel degelijk rekening mee houdt om wie het gaat als hij zwaar uithaalt: "Zo dacht ik er al een paar keer aan om na Goedele Liekens ook Urbanus eens aan te pakken in Revu. Maar Urbanus is zo'n lieve en toffe gast, dat ik hem dat echt niet wil aandoen. Maar Philipppe Geubels, die is ook bekend genoeg in Nederland, en die moet daar wel tegen kunnen."

Behalve de uitgever, sprak ook Rick Honings, waarvan eerstdaags een biografie over Herman Brusselmans in de winkels ligt, nog over de schrijver. Paul en John van Not The Beatles speelden een vijftal nummers.

Hij Schreef Te Weinig Boeken. Herman Brusselmans, ligt nu in de winkel.