Daar is ninetees-fenomeen X-Session weer

X-Session maakt na zes jaar een eenmalige comeback. Gene Thomas en Gina Brondeel scoorden in de jaren 90 dancehits als Say ­Yeah, On and On en Bang Bang. Die klassiekers gaan ze nog eens samen op het podium brengen tijdens MNM Back To The 90s & Nillies, op 31 maart (en misschien ook 1 april) volgend jaar.

“Het wordt het enige optreden dat we gaan doen”, zegt Gene ­Thomas. “Wat we precies zullen spelen, weten we nog niet, maar het zal sowieso een best of zijn. Met Gina en Serge (hun vaste danser, nvdr.) op het podium staan is altijd plezant.”

In 2002 begonnen Gene Thomas en Gina Brondeel elk een solo­carrière. In 2009 maakten ze een korte comeback. Nieuwe hits bleven uit en het duo hield er drie jaar later definitief mee op. Ze maken hun eenmalige comeback nu op hetzelfde podium waar ze zes jaar eerder afscheid namen, in het Sportpaleis.

Of er daarna meer in zit zoals de verlengde reünie van The Dinky Toys en Def Dames Dope, weet Gene Thomas nog niet. “Ik heb geleerd in het leven nooit nooit te zeggen, maar op dit moment zijn daar geen plannen voor. Misschien nog een paar optredens op ­bedrijfsfeesten en zo. Dat het publiek enthousiast zal zijn, weet ik nu al. Op 100 optredens die ik doe, komen 99 keer mensen vragen om nog eens een liedje van X-Session te zingen. Ik vind het wel tof dat we in de jaren 90 precies toch iets betekend hebben voor de mensen.”

X-Session krijgt die avond ook het gezelschap van Leila K, Sam Gooris, Ice MC en ­Vengaboys.