Mensensmokkelaar gaat vrijuit, want justitie speelt telefoontaps kwijt

In een grootschalig onderzoek naar mensensmokkel is justitie belangrijke telefoontaps kwijtgespeeld. De rechtbank in Brussel kon niet anders dan een smokkelaar weer vrij te spreken. “Amateuristisch”, reageert rechtbankvoorzitter Luc Hennart. “Als er niet wordt ingegrepen, zal dit nog vaak gebeuren.”

Irakees Ibrahim A. (37) stuurde in 2011 zijn kat naar het proces in Brussel. Hij werd uiteindelijk veroordeeld tot acht jaar cel omdat hij samen met zeventien andere mensensmokkelaars aan snelwegparkings illegalen op vrachtwagens zette richting het Verenigd Koninkrijk. Hij vocht zijn veroordeling aan en stond afgelopen week opnieuw terecht. De rechtbank zag geen andere keuze dan de smokkelaar over de hele lijn vrij te spreken.

Reden? De telefoontaps, waarop het volledige onderzoek ­gebaseerd was, zijn verdwenen. De opnames werden niet bewaard, hoewel dat wel moet. Dus heeft het openbaar ministerie volgens de rechter gefaald in de bewijsvoering. “Een vrijspraak was het enige logische gevolg”, zegt Thomas Gillis, raadsman van de mensensmokkelaar. “Justitie zit met een structureel probleem. Men bewaart telefonieonderzoek één jaar op een centrale server. Nadien wordt het naar USB-sticks of cd-roms gekopieerd. Als zo’n cd zoekraakt, kan een onderzoek of rechtszaak verloren gaan. Dat geen back-ups worden gemaakt, is spelen met vuur. Zeker in tijden van terreur, waarbij hele onderzoeken gebaseerd zijn op telefoontaps.”

Luc Hennart, rechtbankvoorzitter in Brussel, bevestigt het probleem. “Justitie moet ervoor zorgen dat men over de nodige apparatuur beschikt om materiaal als telefoontaps of camerabeelden permanent te kunnen bewaren. We leven in de 21e eeuw, maar op het gebied van informatica zitten we in de middeleeuwen. Als niet snel wordt ingegrepen, vrees ik dat een rechter nog vaker mensen zal moeten vrijspreken.”

Het parket Halle-Vilvoorde dat het onderzoek voerde, pluist nu uit waar het fout is gegaan met de verdwenen telefoontaps. “De gesprekken werden wel opgeslagen, maar vermoedelijk werd op een bepaald moment beslist om die gegevensdrager te vernietigen”, zegt woordvoerster Carol ­Vercarre.