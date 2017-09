Het verhaal van ‘succesvluchteling’ Majd Khalifeh. Is hij het bewijs dat het wel kan? Of is het toch niet zo eenvoudig?

Zie je wel dat het kan! Dat denk je, bij het verhaal van Majd Khalifeh (33). Het schoolvoorbeeld van De Succesvluchteling. In 2003 hier gestrand zonder geld en identiteit. Vandaag journalist bij de VRT, eigenaar van een huis, vader in een gelukkig gezin. Voilà! Integratie, is dat nu zo moeilijk? “Eigenlijk wel”, zegt Majd. “Je plek vinden in Vlaanderen is niet evident.” Hij schreef er een boek over: Herboren. Een confronterende spiegel van onze maatschappij.