N-VA gunt Tommelein z’n 10 euro niet

Slaagt Vlaams energieminister Bart Tommelein (Open VLD) erin om de Turteltaks van 100 euro te herleiden tot 10 euro of haalt hij bakzeil? De Vlaamse regering is het er ook vrijdag nog niet eens over geworden. Wellicht komt er naast de 10 euro van Tommelein ook een kleine heffing.

“Met mij komt er geen nieuwe energieheffing.” Bart Tommelein (foto) was eind juni heel duidelijk nadat het Grondwettelijk Hof de Turteltaks vernietigde. Toenmalig minister Annemie Turtelboom (Open VLD) had die taks – die ons allemaal zo’n 100 euro kost – in­gevoerd om de schuldenberg weg te werken die in het verleden werd opgebouwd voor groene stroom. De liberalen hielden er een nachtmerrie aan over omdat de antibelastingpartij bij uitstek maandenlang werd geassocieerd met een nieuwe taks. Tommelein zwoer de smet op het liberale blazoen weg te wassen. En dus communiceerde hij voor de zomer vliegensvlug en zonder zijn coalitiepartners daarin te kennen dat 10 euro voortaan volstaat om de put te dempen én projecten voor al­ternatieve energie te financieren. Er zou geen nieuwe heffing komen, enkel de groenestroombijdrage die we allemaal betalen – nu 87 euro per jaar – zou gemiddeld ongeveer 10 euro duurder worden.

Tommelein legde deze week het resultaat van zijn cijferwerk op de regeringstafel. Door de energie­producenten te verplichten meer groene energie te produceren, wil hij extra geld ophalen. En daardoor volstaat 10 euro om alles te financieren. In elk geval is Tommelein als de dood voor een nieuwe heffing. Hij heeft zijn nek heel ver uitgestoken en móét zijn punt nu binnenhalen. “Wij gaan dit met hand en tand proberen tegen te houden”, klinkt het bij de liberalen.

Wie verbruikt, betaalt

Maar zowel CD&V als N-VA staat zeer sceptisch tegenover wat zij Hollandse rekenkunde noemen. Zij vrezen dat de volgende regering met een zware factuur zal worden opgezadeld. Alleen heeft Tommelein handig gezien dat het voor zijn coalitiepartners niet zo evident is om voor een hogere taks te pleiten. Met de verkiezingen voor de deur komt dat niet zo goed over. Maar vooral N-VA gunt het de liberaal niet om zomaar als grote overwinnaar naar buiten te komen. Bovendien vrezen de Vlaams-nationalisten dat vooral de bedrijven deze keer de dupe zijn. In tegenstelling tot de Turteltaks laat Tommelein wie meer verbruikt immers ook meer betalen.

De discussie deed vrijdag binnen de Vlaamse regering nog maar eens veel stof opwaaien. Minister-president Geert Bourgeois slaagde er vooralsnog niet in om een compromis uit te werken. Zelfs pendel­diplomatie zette geen zoden aan de dijk. Zoals het er gisteravond naar uitzag, zou de 10 euro van Tom­melein standhouden, maar zou hij toch een kleine heffing moeten slikken.

De tijd dringt wel voor Bourgeois. Hij moet maandag het Vlaams Parlement openen. Naast het alternatief voor de Turteltaks, moet hij er normaal gezien ook de begroting voorstellen.