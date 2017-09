Hij wilde iets zots doen voor zijn zoon, en óf dat gelukt is

Hij moest en zou zonder omkijken woord houden tegenover zijn zieke zoon Pieter. “Als je er over vijf jaar nog bent, ga ik uit dankbaarheid iets zots doen”, had kankerprof Johan Swinnen (52) ‘koppig’ gezworen. En iets zots is het geworden. Vrijdagnamiddag, vijf weken en 2.400 eindeloze kilometers op loopschoenen later, volgde de Blijde Intrede in Santiago de Compostela. “Als het moet, loopt hij door een muur”, zegt zijn vrouw Annemie.