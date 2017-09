Van der Poel wint in bloedheet Waterloo opwarmer voor Wereldbeker, bizarre toestanden na finish: “Nog nooit zo warm geweten op cross”

De Wereldbekercross mag dan pas zondag gereden worden, Mathieu Van der Poel heeft al een zege beet in het Amerikaanse Waterloo. Gisterenavond – middag in Waterloo – werd op nagenoeg hetzelfde parcours een C1-cross gereden. Vrij vertaald: een opwarmertje richting het échte werk op zondag. Onder meer Wout van Aert, Laurens Sweeck en Quinten Hermans deden niet mee, maar Van Der Poel besliste wel van start te gaan. En met succes.

Tot even voor halfweg kon Europees kampioen Toon Aerts in zijn buurt blijven, maar nadien snelde Van der Poel er net als in zijn eerste twee crossen van dit seizoen alleen van door. Aerts werd tweede. Een eind achter hem volgden Vincent Baestaens en Eli Yserbyt.

Van der Poel was tevreden met de zege, ook al weet hij dat het zondag pas echt belangrijk is. “Maar normaal had ik op vrijdag een crosstraining op het programma staan”, legde hij uit. “Dan kon ik beter deze cross rijden.”

Het gespreksonderwerp van de dag was evenwel niet de overwinning van Van der Poel, maar wel de hittegolf die de streek rond Waterloo treft. Noteren ze hier normaal in deze tijd van het jaar temperaturen tussen de 15 en 20 graden, dan steeg het kwik gisteren tot 35 graden. Wat na de finish tot bizarre taferelen leidde. Renners zegen uitgeput neer, snakkend naar water.

“Ik heb het nog nooit zo warm geweten op een cross”, bekende Van der Poel. “Het kan niet anders of dat moet zondag een rol spelen. Al na twee ronden voelde ik de power uit mijn benen lopen. Meer dan temporijden zat er niet in.”

Ook zondag wordt het bloed- en bloedheet in Waterloo. De cross kan je vanaf 22u30 hier LIVE volgen!

Cant geeft op bij vrouwen

Sanne Cant startte bij de vrouwen en reed lange tijd in het gezelschap van de latere winnares Compton maar besliste na een dubbele val om halfweg de wedstrijd op te geven. Loes Sels werd zeer knap tweede.