Utrecht-revelatie Cyriel Dessers: doorgestuurd in België, held in Nederland: “Wat mij overkomt, is nog steeds raar”

“Ik heb medelijden met journalisten. Sommige spelers praten soms zo in clichés.” En dus deed Cyriel Dessers zijn best om het tegendeel te bewijzen. Daar is hij al jaren een crack in: het tegendeel bewijzen van STVV, OH Leuven, Lokeren, zelfs van zichzelf. “Ik had nooit gedacht dat ik prof zou worden.” In Nederland is de 22-jarige aanvaller van Utrecht wél een naam in wording, na drie goals en een assist na vijf speeldagen en zelfs vergelijkingen met Klaas-Jan Huntelaar. Dat PSV dit weekend maar oppast.