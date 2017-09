Fitte Kompany ontbreekt bij Man City, Eden Hazard toch niet in de basis bij Chelsea

Vincent Kompany trainde gisteren bij Manchester City en leek klaar voor een comeback tegen Crystal Palace,maar ontbreekt uiteindelijk in de wedstrijdselectie. De City-aanvoerder viel op 31 augustus uit bij de Rode Duivels. Wat eerst nog door bondscoach Roberto Martinez werd omschreven door “een trap”, werd later gediagnosticeerd als “stijfheid in de kuit”.

Uit voorzorg miste Kompany de wedstrijden tegen Liverpool, Feyenoord, Watford en West Brom. Daarin scoorde City 17 keer en kreeg het 1 doelpunt tegen, vorige woensdag in de League Cup op West Brom. Crystal Palace thuis zou een makkie moeten worden. Deverloren al hun wedstrijden en konden nog geen enkele keer scoren in 450 minuten – goed voor een Premier League-record.

Bij Chelsea werd Eden Hazard in de basis verwacht. Hij verteerde zijn test in de League Cup goed, maar startte uiteindelijk toch op de bank. Ook Michy Batshuayi en Charly Musonda kregen lof van trainer Antonio Conte, maar of zij vandaag in Stoke in actie komen, is onzeker.