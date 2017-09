Waarom zit er voor het eerst in 61 jaar geen enkele Vlaamse speler in de kern van Standard?

Benito Raman zal zondag tegen Lokeren wel in Sclessin zijn, maar dan als supporter en niet als speler. Na zijn vertrek naar Duitsland heeft Standard geen enkele Vlaamse speler meer in de selectie. Het einde van een reeks die al van 1956 liep. Op zoek naar de redenen van dit historische feit, met in het achterhoofd de vraag: is dit erg?