CLUBNIEUWS. Nieuw stadion van KV Kortrijk komt dichterbij, Anderlecht wilde oude bekende terughalen

Uw dagelijkse dosis clubnieuws!

AA GENT. Mitrovic out

Andrijasevic werkte deze week al twee wedstrijden af en ondervindt geen enkele hinder meer van de kwaaltjes, die hem tijdens zijn eerste maanden parten speelde. Ook Simon en Asare zijn fit en dus ook inzetbaar. Mitrovic herstelt van een knieblessure en trainde gisteren al op het veld, maar Zulte Waregem komt te vroeg. Ook voor de partij op bezoek bij Club Brugge blijft hij twijfelachtig.

Matton kon deze week na een achillespeesblessure elke dag voluit meetrainen. Saief (pubalgie) traint dindividueel en staat al regelmatig op de grasmat. Het wandelvoetbalteam van AA Gent neemt deel aan het European Legends Walking Football Festival in Arnhem. Op sportcomplex Papendal zullen ze samen met 21 andere teams helpen om de populariteit van wandelvoetbal in Europa op te krikken.

ANDERLECHT. Paars-wit wilde De Wilde terughalen

Filip De Wilde is momenteel sportief raadgever bij Waasland-Beveren en haalde onder meer Anderlecht-keeper Davy Roef naar de Freethiel. Toch was De Wilde deze zomer bijna teruggekeerd naar Brussel. Hij werd gecontacteerd om bij Anderlecht keeperstrainer van de beloften te worden. De ex-Rode Duivel had er wel oren naar als zijn bevoegdheden echt duidelijk zouden zijn. Paars-wit nam uiteindelijk Bruno Taverne en Filip De Wilde hoorde niets meer.

CLUB BRUGGE. Poulain voor het eerst in selectie?

Benoît Poulain zit mogelijk voor het eerst dit seizoen in de selectie tijdens een officiële wedstrijd van Club Brugge. De verdediger viel uit tijdens de Brugse Metten met een spierscheur en moest de competitiestart aan zich laten voorbijgaan. “Poulain trainde de hele week met ons. Het is goed en belangrijk dat hij terug is. Of hij in de selectie zit, zien we morgen (vandaag, nvdr.)”, aldus coach Leko. Ook Diaby (lichte hinder aan de adductoren) en Ethan Horvath (ziek), die Roeselare moesten missen, zijn weer fit.

GENK. Blijft Mata staan op rechtsachter?

Geen verrassingen in de selectie. Omar Colley is speelklaar. Nieuw in de lappenmand is Vanzeir, die op de donderdagtraining een liesblessure opliep. Verwachting is dat Mata als rechtsachter behouden blijft na de winst in Brugge. Voor de rest is het afwachten of Benson, Heynen en Samatta opnieuw starten

KV KORTRIJK. Nieuw stadion komt dichterbij

Vincent Van Quickenborne was gisteravond naar aanleiding van Antwerp-KVK te gast in de studio van Play Sports. Opmerkelijk: de burgemeester van Kortrijk gaf aan dat het nieuwe stadion nu toch wel dichterbij komt.

“Tegen november wordt de locatie vastgelegd.” En dan komt wellicht Evolis het meest in aanmerking. Maar de burgemeester maakte daarbij ook duidelijk dat de bouwplannen voor een stadion van “tussen de 10.000 en 15.000, er is nog geen maquette” nog niet concreet zijn. “Dan moet daar werk worden van gemaakt. Zo’n stadion kost veel geld en het is dan zaak investeerders aan te trekken. Maar het huidige stadion is in elk geval niet meer van deze tijd. Toen ik de Gentse burgemeester Termont ontving, zaten we op krukjes en moest ik een goeie fles wijn zoeken in de vipruimte. In elk geval, wat de stad Kortrijk betreft: liever gisteren dan morgen!”

KV MECHELEN. Geen risico met El Messaoudi

Bij KV Mechelen trainden Ahmed El Messaoudi en Kawaya de voorbije twee dagen alles mee, maar het is te vroeg om te spelen. Zeker in het geval van El Messaoudi, die een maand out was. Jubitana en Tomecak, die nog niet speelgerechtigd is, hadden last van kwaaltjes, maar sluiten zondag weer aan. Van Cleemput begint volgende week allicht weer te lopen.

KV OOSTENDE. Tomasevic opnieuw fit

Trainer ad interim Adnan Custovic selecteerde 19 spelers voor de verplaatsing naar Genk. Daarbij zit ook de naam van Zarko Tomasevic. De verdediger sukkelde met de hiel en de rug en moest de wedstrijden tegen Gent en Union aan zich laten voorbijgaan, maar in Limburg is hij er opnieuw bij. Toma-sevic start logischerwijs op de bank. Vanavond valt er nog één naam naast de selectie. Rajsel, Zivkovic, Banda en Bossaerts zijn nog steeds out. Lawrence Visser leidt de wedstrijd tussen Genk en de Kustboys.

LOKEREN. Miric wellicht fit voor Standard

Marko Miric verscheen gisteren nog niet op het oefenveld, al raakt hij wellicht wel fit voor de wedstrijd van zondag. De lappenmand van Sporting Lokeren zit overigens aardig vol. Mario Ticinovic (schouder), Guus Hupperts (knie), Mohamed Ofkir (hamstrings), Gary Martin (hamstrings) en Bob Straetman (hamstrings) zijn niet wedstrijdfit en zitten dan ook niet in de selectie tegen Standard.

STANDARD. Sa Pinto op zijn hoede voor Lokeren

Na de vlotte 4-0-bekerzege tegen Heist treft Standard het Lokeren van Peter Maes. “Een heel goede ploeg”, zegt Standard-trainer Sa Pinto. “Ik verwacht me aan een zelfde gecompliceerde match als tegen Charleroi. We moeten voorzichtig zijn.” Sa Pinto kwam nog terug op de bekerloting, want met een verplaatsing op Anderlecht troffen de Rouches het niet. “Het zal een grote match worden. Moeilijk, maar ongeacht de tegenstander brengen wij dezelfde motivatie op de mat. Als speler heb ik ze al eens uitgeschakeld in de beker. Ik bewaar dus goede herinneringen aan confrontaties met Anderlecht.”

STVV. Zieke Goutas moet afhaken

Dimitrios Goutas, die woensdag nog scoorde in het bekertreffen tegen OH Leuven, is ziek en haakt af. Jonas De Roeck kan ook nog steeds niet rekenen op Babacar Gueye, wiens revalidatie langer in beslag neemt dan verwacht. Ook Cristian Ceballos en Elton Acolatse zijn nog out. Sergio Ayala doet ritme op bij de beloften.

WAASLAND-BEVEREN. Vandaag beslissing over Roef

Anderlecht-huurling Davy Roef blijft onzeker voor de wedstrijd vanavond. Vanochtend valt de beslissing of de doelman kan spelen of niet. Schryvers heeft een verrekking en zit niet in de selectie. De Schutter is opnieuw fit, maar mist nog matchritme waardoor hij nog niet in de selectie werd opgenomen. Waasland-Beveren verwacht overigens een uitverkochte Freethiel. Alle zitplaatsen zijn reeds uitverkocht en gisteren waren er nog 800 staanplaatsen beschikbaar.

ZULTE WAREGEM. Op zoek naar nieuwe shirtsponsor

Record Bank heeft gisteren aan Zulte Waregem laten weten dat het volgend seizoen niet meer als sponsor op de shirts zullen te zien zijn. Ze moesten hun opzeg geven voor het einde van deze maand, anders werd het contract automatisch met een seizoen verlengd. Record Bank prijkte sinds 2014 op de truitjes.

Sander Coopman (enkel), Leya Iseka (knie) en Oldrup Jensen (dij) zijn twijfelachtig voor de verplaatsing naar AA Gent. Het drietal trainde gisteren deels mee met de groep en ook een deel individueel. Jensen kreeg een kniestoot in de dij tijdens het bekerduel tegen Luik. Vandaag wordt beslist of Coopman, Leya Iseka en Jensen bij de groep kunnen aansluiten. Tickets voor de match in AA Gent zijn alleen beschikbaar in voorverkoop bij de supportersclubs.