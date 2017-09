Nazomer duurt nog tot midden volgende week

Zaterdag begint de dag op vele plaatsen grijs met nevel, mist of laaghangende bewolking en die kan lokaal hardnekkig zijn. Daarna blijft het overwegend droog met een afwisseling van zon en wolkenvelden. In het uiterste noorden van het land is een enkel buitje niet uitgesloten. Afhangend van het optrekken van dat ochtendgrijs verwachten we temperaturen tussen 15 en 20 graden. De wind waait meestal zwak uit wisselende richtingen, zo laat het KMI weten.

Zaterdagavond en -nacht wordt het helder of lichtbewolkt. Later kunnen er zich opnieuw plaatselijk nevel, mistbanken of lage bewolking vormen. Het koelt af naar temperaturen tussen 7 en 9 graden, in de Hoge Ardennen lokaal tot 3 à 4 graden. De wind is zwak uit oostelijke of veranderlijke richtingen.

Zondag verwachten we, na het optrekken van het eventuele ochtendgrijs, droog en overwegend zonnig weer met wat hoge sluierbewolking. Het wordt heel zacht met maxima van 17 tot 18 graden in de Ardennen en rond 21 graden in het centrum van het land. Er staat een overwegend zwakke oostenwind.

Maandag zorgt een zwakke storing over de Britse Eilanden ook bij ons voor wat meer bewolking, maar blijft het op de meeste plaatsen droog. In het noordoosten van het land is in de loop van de namiddag een lokale bui niet uitgesloten. De maxima liggen tussen 17 en 21 graden bij een zwakke noordoostenwind.

Dinsdag wordt wisselend tot soms zwaarbewolkt. Ook dan kunnen vanuit Duitsland enkele buien de grens oversteken en het noordoosten van het land bereiken. Elders blijft het overwegend droog bij maxima rond 19 à 20 graden en een zwakke wind uit veranderlijke richtingen.

Voor woensdag verwachten we weinig bewolkt en droog weer. Bij een zwakke wind uit zuidoostelijke richting stijgt het kwik op de meeste plaatsen opnieuw richting 20 graden. Eind volgende week nadert een actieve Atlantische storing onze regio.