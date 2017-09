Sport Vlaanderen doekt vrouwenploeg op, Experza-Footlogix nieuwe UCI-ploeg

Sport Vlaanderen trekt vanaf 1 januari de stekker uit de vrouwenploeg. Voor alle duidelijkheid, de mannenploeg blijft wel bestaan. “Deze beslissing past in het nieuwe sportactieplan van de Vlaamse overheid. Wielerbond Vlaanderen zal als enige organisatie verder aan de topsportwerking bouwen. Daarom is er geen ruimte meer voor de sponsoring van een professionele vrouwenwielerploeg” vertelt Christel Herremans, sinds jaar en dag ploegmanager van eerst Topsport Vlaanderen en dit jaar Sport Vlaanderen-Guill d’Or.

De gewezen toprenster bleef echter niet bij de pakken zitten en pakt volgend seizoen uit met een nieuwe UCI-ploeg. Interimkantoor Experza en Footlogix, een merk van voetverzorgingsproducten, worden de hoofdsponsors.

“Jarenlang heb ik bij de Vlaamse overheid gevraagd om één of twee buitenlandse rensters in de ploeg op te nemen. Dat was niet mogelijk omdat Sport Vlaanderen alleen maar een Vlaamse opleidingsploeg wou zijn. Dat verandert nu. Dankzij de inbreng van interimkantoor Experza kunnen we de komende drie jaren alvast een sterke internationale vrouwenploeg op de wielerkaart zetten”.

Davy Wynant wordt sportdirecteur van een team met de Nederlandse Thalita de Jong als kopvrouw. De gewezen wereldkampioene in het veldrijden zal cross en weg combineren. Van het huidige Sport Vlaanderen maken ook Nathalie Bex, Lotte Rotman en Jessy Druyts mee de overstap. Twee buitenlandse talenten kiezen eveneens voor de nieuwe ploeg van Christel Herremans. De Poolse Agnieszka Skalniak, in 2014 en 2015 goed voor brons op het WK op de weg, maakt de overstap van Astana. En Axelle Dubau-Prévot is ook een opvallende binnenkomer. Ze is de jongere stiefzus van gewezen wereldkampioene Pauline Ferrand-Prévot en reed de voorbije maanden voor het Spaanse Bizkaia.

In de loop van volgende week hoopt Christel Herremans nog meer namen bekend te maken.