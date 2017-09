Standard weet over een maand of de wedstrijd tegen STVV herspeeld kan worden

Brussel - Standard Luik is vrijdagnamiddag nogmaals gaan bepleiten dat scheidsrechter Alexandre Boucout bij de uitsluiting van Orlando Sa op de derde speeldag in de Jupiler Pro League een verkeerde beslissing nam. De Rouches waren tegen een eerdere uitspraak van het Bureau Arbitrage van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) daaromtrent in beroep gegaan. De Geschillencommissie Hoger Beroep maakt “ten laatste binnen een maand” zijn vonnis bekend, zo communiceerde de KBVB vrijdag.

“Er werd beslist om ten laatste binnen een maand uitspraak te doen in het kader van dit dossier”, liet de KBVB weten.

Orlando Sa werd uitgesloten na een tussenkomst van de Video Assistant Referee (VAR). In de blessuretijd van de derby op het veld van STVV (1-0) trapte Sa richting Steven De Petter. Boucaut had de fase niet gezien, maar werd door vierde official Nathan Verboomen en VAR Tim Pots aangemaand de beelden te bekijken. Zodra het spel door een overtreding van Razvan Marin op Yohan Boli stilgelegd kon worden, raadpleegde Boucaut de beelden en haalde hij op basis daarvan de rode kaart boven.

Standard claimt dat Boucaut het spel moest laten hernemen waar het werd stilgelegd en dus waar Marin de overtreding maakte. Boucaut liet het spel herlanceren op de plaats waar Orlando Sa rood kreeg.

Standard vindt dat die “scheidsrechterlijke vergssing” een grote invloed heeft gehad op het verdere verloop van de partij. Na de uitsluiting van Orlando Sa scoorde Boli het enige doelpunt van de match uit de vrije trap na de rode kaart voor Sa. De Rouches willen de wedstrijd laten herspelen. Het Bureau Arbitrage verklaarde eerder dat de klacht van de Luikenaars ongegrond was.